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Shailesh Lodha Daughter Wedding: विक्की कौशल ने किया बारातियों का स्वागत, दुल्हन को लगाया गले, शैलेश लोढ़ा की बेटी की शादी का वीडियो वायरल

हाल ही में शैलेश लोढ़ा की बेटी स्वरा लोढ़ा का विवाह जोधपुर के प्रतिष्ठित उमेद भवन पैलेस में भव्य समारोह में संपन्न हुआ. इस भव्य समारोह के वीडियो ऑनलाइन वायरल हो रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा ध्यान खींचा अभिनेता विक्की कौशल ने. विक्की कौशल को शादी में बारातियों का स्वागत करते हुए एक खास अंदाज में देखा जा सकता है.

By: Shivangi Shukla | Published: July 8, 2026 4:38:14 PM IST

Shailesh Lodha Daughter Wedding
Shailesh Lodha Daughter Wedding


Vicky Kaushal in Shailesh Lodha Daughter Wedding: हाल ही में शैलेश लोढ़ा की बेटी स्वरा लोढ़ा का विवाह जोधपुर के प्रतिष्ठित उमेद भवन पैलेस में भव्य समारोह में संपन्न हुआ. यह शादी एक निजी समारोह था जिसमें करीबी परिवार और दोस्त ही शामिल हुए थे. 

अब इस भव्य समारोह के वीडियो ऑनलाइन वायरल हो रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा ध्यान खींचा अभिनेता विक्की कौशल ने. विक्की कौशल को शादी में बारातियों का स्वागत करते हुए एक खास अंदाज में देखा जा सकता है. 

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वायरल वीडियो में विक्की ने खींचा सबका ध्यान 

वायरल वीडियो में से एक में, विक्की को सफेद शेरवानी जैकेट और काले पतलून पहने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते हुए देखा जा सकता है. शैलेश ने मेहमानों से परिचय कराने से पहले अभिनेता का गर्मजोशी से स्वागत किया. इसके अलावा तस्वीरों के लिए पोज़ देने के बजाय, विक्की इस फंक्शन में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं. वीडियो में उन्हें मुस्कुराते हुए बारातियों का स्वागत करते, शादी की रस्मों में मदद करते, दुल्हन को गले लगाते और यहां तक ​​कि शैलेश लोढ़ा की पगड़ी को प्यार से ठीक करते हुए देखा जा सकता है.

शैलेश लोढ़ा और विक्की कौशल के संबंध 

शैलेश लोढ़ा और विक्की कौशल के बीच घनिष्ठ संबंध हैं. कुछ दिन पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अभिनेता शैलेश लोढ़ा ने इंस्टाग्राम पर विक्की के साथ एक तस्वीर साझा की और उनके लिए एक भावपूर्ण नोट लिखा. 

उन्होंने फोटो के साथ कैप्शन में लिखा, “अत्यधिक लोकप्रियता, बेमिसाल सफलता और हर तरफ फैलती शोहरत- विकी कौशल ने यह सब अथक परिश्रम से हासिल किया है. फिर भी, उनकी विनम्रता और भी बढ़ गई है और वे आज भी उतने ही सरल स्वभाव के हैं जितने पहले थे; यही बात उन्हें बाकियों से अलग करती है. ढेर सारा प्यार!”

Tags: entertainmentShailesh LodhaVicky Kaushalviral video
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