Home > मनोरंजन > मां-बाप के बीच हो रहा तलाक! बेटी टीना अहूजा ने खोला गोविंदा और सुनिता के रिश्ते का राज, सच जान आप भी रह जाएंगे हैरान

मां-बाप के बीच हो रहा तलाक! बेटी टीना अहूजा ने खोला गोविंदा और सुनिता के रिश्ते का राज, सच जान आप भी रह जाएंगे हैरान

Tina Ahuja on Govinda-Sunita Divorce Rumours: गोविंदा की बेटी  टीना आहूजा ने अपने मां-बाप की तलाक की अफवाहों को लेकर हाल ही में एक बड़ा खुलासा किया है। टीना ने लोगों को उनके रिश्ते की पीछे का सच बता दिया है।

Published By: Preeti Rajput
Published: August 24, 2025 22:31:39 IST

Govinda And Sunita Ahuja Divorce Rumours
Govinda And Sunita Ahuja Divorce Rumours

Tina Ahuja on Govinda-Sunita Divorce Rumours: बॉलीवुड कपल गोविंदा और सुनीता आहूजा के बीच इन दिनों तलाक की खबरें आग की तरह फैल रही हैं। काफी समय से खबरें सामने आ रही हैं कि कपल के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दोनों जल्द ही अलग होने वाले हैं। यहां तक की सुनिता ने तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी भी दाखिल कर दी है। हालांकि इस बात में कितना सच है फिलहाल किसी को नहीं पता है। दोनों ने इस तलाक की खबरों पर किसी तरह की कोई रिएक्शन नहीं दिया है।

टीना आहूजा ने आखिर बता दिया सच

तलाक की खबरों के बीच कपल की बेटी टीना आहूजा ने अपने माता-पिता के रिश्तें को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने दोनों के रिश्ते को लेकर एक हैरान कर देने वाला खुलासा किया है। हाल ही में हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए, टीना ने कहा कि- यह सभी अफवाहें हैं। मैं इस तरह की खबरों पर ध्यान नहीं देती हूं। मैं क्या बोलूं? वह लोग फिलहाल देश में भी नहीं हैं।

टीना ने आगे कहा , ‘मुझे एक खूबसूरत परिवार मिला है। मैं काफी खुश हूं, मीडिया, फैंस और प्रियजनों से मिले प्यार, चिंता और समर्थन में काफी आभारी हूं। टीना ने अपनी बातों से साफ कर दिया है कि फिलहाल कपल के बीच सब ठीक चल रहा है। 

Bigg Boss 19: पहली ही एंट्री में खुल गए कंटेस्टेंट्स के राज! Salman Khan का बड़ा इशारा, बोले- ‘इस बार खेल होगा असली’

कपल के बीच हो रहा तलाक

बता दें कि गोविंदा( Govinda) की पत्नी सुनीता आहूजा( Sunita Ahuja) की तलाक की खबरे इन दिनों आग की तरह सोशल मीडिया से लेकर अखबारों तक फैली हुई हैं। जानकारी के मुताबिक, पिछले साल कोर्ट में डिवोर्स के लिए अर्जी दी गई थी। यह मामला काफी समय से कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट ने दोनों को कॉउन्सलिंग के लिए बुलाया। हालांकि बाद में गोविंदा के वकील कहा कि- यह सभी काफी पुरानी बातें हैं। फिलहाल दोनों के बीच सबकुछ ठीक चल रहा है। 

12 साल की शादी के बाद तलाक? बिग बॉस 19 में एंट्री? आखिर अर्जुन बिजलानी के वीडियो ने क्यों मचा दिया हंगामा?

Tags: govindasunita ahuja
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जानिए क्यों खाने के बाद वॉक करना, आपके लिए हैं...

August 24, 2025

आप भी बनाएं साबूदाना से हेल्दी और क्रिस्पी स्नैक

August 24, 2025

इन 5 चीजों को खाने से चेहरे पर आती है...

August 24, 2025

इन 4 मसालों को खाने से शरीर रहेगा स्वस्थ

August 24, 2025

केसर असली है या फिर नकली, घर पर बैठे ही...

August 24, 2025

जाने, दुनिया का सबसे पहला पाले जाने वाला जानवर

August 24, 2025
मां-बाप के बीच हो रहा तलाक! बेटी टीना अहूजा ने खोला गोविंदा और सुनिता के रिश्ते का राज, सच जान आप भी रह जाएंगे हैरान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

मां-बाप के बीच हो रहा तलाक! बेटी टीना अहूजा ने खोला गोविंदा और सुनिता के रिश्ते का राज, सच जान आप भी रह जाएंगे हैरान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

मां-बाप के बीच हो रहा तलाक! बेटी टीना अहूजा ने खोला गोविंदा और सुनिता के रिश्ते का राज, सच जान आप भी रह जाएंगे हैरान
मां-बाप के बीच हो रहा तलाक! बेटी टीना अहूजा ने खोला गोविंदा और सुनिता के रिश्ते का राज, सच जान आप भी रह जाएंगे हैरान
मां-बाप के बीच हो रहा तलाक! बेटी टीना अहूजा ने खोला गोविंदा और सुनिता के रिश्ते का राज, सच जान आप भी रह जाएंगे हैरान
मां-बाप के बीच हो रहा तलाक! बेटी टीना अहूजा ने खोला गोविंदा और सुनिता के रिश्ते का राज, सच जान आप भी रह जाएंगे हैरान
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?