मां-बाप के बीच हो रहा तलाक! बेटी टीना अहूजा ने खोला गोविंदा और सुनिता के रिश्ते का राज, सच जान आप भी रह जाएंगे हैरान

Tina Ahuja on Govinda-Sunita Divorce Rumours: बॉलीवुड कपल गोविंदा और सुनीता आहूजा के बीच इन दिनों तलाक की खबरें आग की तरह फैल रही हैं। काफी समय से खबरें सामने आ रही हैं कि कपल के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दोनों जल्द ही अलग होने वाले हैं। यहां तक की सुनिता ने तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी भी दाखिल कर दी है। हालांकि इस बात में कितना सच है फिलहाल किसी को नहीं पता है। दोनों ने इस तलाक की खबरों पर किसी तरह की कोई रिएक्शन नहीं दिया है।

टीना आहूजा ने आखिर बता दिया सच

तलाक की खबरों के बीच कपल की बेटी टीना आहूजा ने अपने माता-पिता के रिश्तें को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने दोनों के रिश्ते को लेकर एक हैरान कर देने वाला खुलासा किया है। हाल ही में हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए, टीना ने कहा कि- यह सभी अफवाहें हैं। मैं इस तरह की खबरों पर ध्यान नहीं देती हूं। मैं क्या बोलूं? वह लोग फिलहाल देश में भी नहीं हैं।

टीना ने आगे कहा , ‘मुझे एक खूबसूरत परिवार मिला है। मैं काफी खुश हूं, मीडिया, फैंस और प्रियजनों से मिले प्यार, चिंता और समर्थन में काफी आभारी हूं। टीना ने अपनी बातों से साफ कर दिया है कि फिलहाल कपल के बीच सब ठीक चल रहा है।

कपल के बीच हो रहा तलाक

बता दें कि गोविंदा( Govinda) की पत्नी सुनीता आहूजा( Sunita Ahuja) की तलाक की खबरे इन दिनों आग की तरह सोशल मीडिया से लेकर अखबारों तक फैली हुई हैं। जानकारी के मुताबिक, पिछले साल कोर्ट में डिवोर्स के लिए अर्जी दी गई थी। यह मामला काफी समय से कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट ने दोनों को कॉउन्सलिंग के लिए बुलाया। हालांकि बाद में गोविंदा के वकील कहा कि- यह सभी काफी पुरानी बातें हैं। फिलहाल दोनों के बीच सबकुछ ठीक चल रहा है।

