90s का वो आइकॉनिक गाना जिसने रिलीज के समय मचाई धूम और आज भी लोगों के दिलों पर करता है राज

Madhuri Dixit Songs: 90s की तरफ से सिनेमा का गोल्डन एरा कहा जाता था, उस समय केवल फिल्में ही नहीं गाने पर काफी ज्यादा हिट हुआ करते थे। 90s के बहुत सारे गाने ऐसे हैं जिन्होंने आज के टाइम में भी लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई और हर पार्टी शादियां फंक्शन में आज भी ये गाने खूब बजाए जाते हैं।उसी समय एक गाना ने पूरे देश में तहलका मचा दिया था यह गाना फिल्म 1994 के अंजाम मूवी का सुपरहिट सॉन्ग “चने के खेत में” था।

माधुरी दीक्षित की अदाएं और गाने का जादू

चने के खेत में’ गाने में माधुरी दीक्षित काफी खूबसूरती से डांस करते हुए नजर आ रही है उनकी अदाएं और स्टाइलिश लुक ने सभी को दीवाना बना दिया हैं। गाने का म्यूजिक आनंद मिलन ने दिया था और इसके बोल समीर ने लिखे थे इस गाने को आवाज पूर्णिमा श्रेष्ठ ने दी थी और उनकी आवाज पाकर ये भी ज्यादा प्यारा बन गया। यह गाना एक देसी अंदाज दिखाता है इसमें माधुरी दीक्षित ने रंग बिरंगा लहंगा पहन रखा है और इसकी खूबसूरत कोरियोग्राफी ने इसे हर एक फंक्शन के लिए हिट बना दिया। आज भी लोग इस गाने पर थिरकते हुए नजर आते हैं।

फिल्म अंजाम में एक्टर्स ने दी धुआंधार परफॉर्मेंस

फिल्म अंजाम में माधुरी दीक्षित के साथ-साथ शाहरुख खान दीपक तिजोरी ने भी अहम भूमिका निभाई है इसमें शाहरुख खान का किरदार काफी ज्यादा नेगेटिव था और इस फिल्म ने उन्हें एक सीरियस एक्टर का ख़िताब भी दिलाया। फिल्म में भर भर कर रोमांस, बदला नजर आया। माधुरी दीक्षित और शाहरुख खान की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री और गाने दोनों ने इस फिल्म को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाया और लोग आज भी इस फिल्म को काफी दिलचस्पी से देखते हैं।

फिल्मी ने बॉक्स ऑफिस पर किया धमाल

वीडियो रिपोर्ट की माने तो इस फिल्म का बजट लगभग 3.5 करोड़ था जबकि इसने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर आग लगा दी और काफी दमदार कमाई करने वाली सबसे बड़ी है फिल्मों में शामिल हुई और इसके गाने आज भी लोग काफी मजे से सुनते हैं जैसे ‘चने के खेत में’. ‘तू सामने जब आता है। माधुरी दीक्षित के डांस ने उन गानों में चार चांद लगा दी।

90s का क्रेज आज भी लोगों पर कायम

90s के गानों का क्रेज आज भी लोगों के दिमाग पर बखूबी चढ़ा हुआ है इस समय का गाना ‘चने के खेत में’ आज भी लोगों का उतना ही पसंदीदा है जैसे 90s के संती में था। यूट्यूब और सोशल मीडिया पर इसके रील्स और डांस वीडियो आज भी वायरल होते हैं।