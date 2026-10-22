Tiger Shroff Shooting Case: टाइगर श्रॉफ पर हमले में आया नया ट्विस्ट, एक महीने तक क्या-क्या किया बदमाशों ने; मुंबई पुलिस का चौंकाने वाला खुलासा

Tiger Shroff Shooting Case: मुंबई में एक्टर टाइगर श्रॉफ पर हमले को लेकर पुलिस की जांच जारी है. टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले में तीन और गिरफ्तारियां हुईं, जिससे कुल गिरफ्तार लोगों की संख्या 10 हो गई है. बुधवार को पुलिस को पता चला है कि हमलावरों ने सलमान खान के बांद्रा (पश्चिम) स्थित घर के अलावा, दो और बड़े एक्टर्स के घरों की भी रेकी (निगरानी) की थी. पुलिस के अनुसार, हमलावरों ने सलमान, आमिर खान और रणबीर कपूर के घरों की भी रेकी की थी.

मुंबई पुलिस ने बताया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग द्वारा काम पर रखे गए इन हमलावरों ने मुंबई में अभिनेता आमिर खान के खार स्थित घर और अभिनेता रणबीर कपूर के घर की रेकी की थी. दो हमलावरों फूल सिंह और रेहान अंसारी और उनके साथी ऋतिक कुमार (उर्फ रोशन रामू महतो) से पूछताछ में पता चला है कि टाइगर श्रॉफ गैंग का असली निशाना नहीं थे, बल्कि उन्हें इसलिए चुना गया क्योंकि उनके पास सुरक्षा कवर नहीं था. उन्होंने किसी अन्य व्यक्ति को निशाना बनाने का विचार इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनकी सुरक्षा बहुत कड़ी थी, जिसे भेदना मुश्किल था.

जुहू हमले से पहले शूटरों ने मुंबई में एक महीना बिताया

18 साल के दो शूटर फूल सिंह और रेहान अंसारी हरियाणा के सोनीपत जिले के रहने वाले हैं. दोनों ने 18 अक्टूबर को जुहू में हुई फायरिंग से पहले एक महीने तक मुंबई में रहे थे. पुलिस के मुताबिक, वे दादर के अलग-अलग लॉज में रुके थे और उन्होंने करीब 2 लाख रुपये खर्च किए. इस रकम में वह बजाज पल्सर मोटरसाइकिल भी शामिल है, जिसका इस्तेमाल शूटिंग के दौरान किया गया था.

इस दौरान आरोपियों ने सलमान खान, आमिर खान और रणबीर कपूर के घरों की रेकी (निगरानी) भी की. शूटरों ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि फायरिंग से एक हफ्ते पहले 11 अक्टूबर को वे जुहू फुटबॉल ग्राउंड गए थे, जहां टाइगर श्रॉफ अक्सर फुटबॉल खेलने आते थे. उस समय उनके पास कोई हथियार नहीं था. हमले में इस्तेमाल की गई पिस्तौलें उन्हें एक दिन पहले, 17 अक्टूबर को मिली थीं. उन्होंने एक जंगली इलाके में इनका अभ्यास किया, जिसके दौरान एक पिस्तौल जाम हो गई. वे हथियारों को उस लॉज में ले गए जहां वे रुके हुए थे और वहां पिस्तौल ठीक करने की कोशिश के दौरान वह अचानक चल गई. पुलिस ने अभी तक इन जानकारियों की पुष्टि नहीं की है.

सभी 10 आरोपियों से होगी पूछताछ

पुलिस को उम्मीद है कि इस मामले में गिरफ्तार किए गए 10 आरोपियों से पूछताछ के दौरान और भी जानकारियां सामने आएंगी. इन आरोपियों में 2 शूटर और उनका एक साथी शामिल है. फायरिंग के बाद नई दिल्ली जा रही एक ट्रेन से उन्हें कोटा में रोका और गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद बुधवार को उन्हें मुंबई लाया गया. पुलिस अभी तक रविवार की फायरिंग में इस्तेमाल किए गए हथियार और आरोपियों के मोबाइल फोन बरामद नहीं कर पाई है. उन्हें 31 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है.

दिल्ली और हरियाणा से गिरफ्तार हुए 4 आरोपी

उधर, मंगलवार को दिल्ली पुलिस ने चार और लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें दो महिलाएं भी शामिल हैं. इन पर शूटरों को हथियार सप्लाई करने और उन्हें पनाह देने का आरोप है. इनकी पहचान कुणाल संजय (21), सुमित सोरलिया (19), राधा वर्मा (23) और बबीता राव (23) के रूप में हुई है. इन्हें दिल्ली और हरियाणा के सोनीपत से गिरफ्तार किया गया.

समीर भी था इस साजिश में शामिल

बुधवार को सोनीपत में तीन और गिरफ्तारियां हुईं जिनमें समीर, जतिन और अंकित शामिल हैं. पुलिस के अनुसार, समीर इस साजिश में शामिल था और वह बिश्नोई गैंग के अहम सदस्य अनिल पंडित के संपर्क में था, जिसने 18 अक्टूबर की फायरिंग की साजिश रची थी. जतिन, कुणाल के साथ अमृतसर गया था, जहां से उन्होंने वे पिस्तौलें लीं जिनका इस्तेमाल कथित तौर पर फायरिंग में किया गया था. इन हथियारों को राधा और बबीता मुंबई लेकर आईं और शूटरों को सौंप दिया. जतिन भी शूटरों के साथ था.