गोलीबारी कांड के 4 दिनों बाद टाइगर श्रॉफ ने लिया बड़ा फैसला! बेचा मुंबई स्थित अपार्टमेंट, कितने करोड़ में हुई डील?

मुंबई में टाइगर श्रॉफ की कार पर हुई फायरिंग के कुछ दिन बाद एक्टर ने खार वेस्ट स्थित अपना अपार्टमेंट 9 करोड़ रुपये में बेच दिया. उन्होंने यह फ्लैट करीब आठ साल पहले खरीदा था. प्रॉपर्टी की बिक्री का रजिस्ट्रेशन 22 अक्टूबर 2026 को हुआ, जो फायरिंग की घटना के चार दिन बाद की तारीख है.

कहां स्थित है यह अपार्टमेंट?

टाइगर श्रॉफ का यह फ्लैट खार वेस्ट की 18वीं रोड स्थित रुस्तमजी पैरामाउंट सोसाइटी के विंग डी की नौवीं मंजिल पर है. इसका कारपेट एरिया 1,291.14 वर्ग फुट है. इसके अलावा 95.80 वर्ग फुट का अतिरिक्त एक्सक्लूसिव एरिया और दो कवर्ड पार्किंग की जगह भी इस सौदे में शामिल है. प्रॉपर्टी की खरीद पर 54 लाख रुपये की स्टांप ड्यूटी चुकाई गई है.

कितने रुपये में खरीदा था फ्लैट?

टाइगर श्रॉफ ने जुलाई 2018 में यह फ्लैट डेवलपर कीस्टोन रियल्टर्स से 7.61 करोड़ रुपये में खरीदा था. नवंबर 2019 में उन्हें यह अपार्टमेंट मिला था. अब उन्होंने इसे 9 करोड़ रुपये में बेच दिया है. इस तरह खरीद कीमत के मुकाबले उन्हें करीब 1.39 करोड़ रुपये ज्यादा मिले हैं. हालांकि, इसमें टैक्स और दूसरे खर्च शामिल नहीं हैं.

क्या फायरिंग घटना से है कोई कनेक्शन?

फ्लैट की बिक्री का रजिस्ट्रेशन जुहू में हुई फायरिंग की घटना के चार दिन बाद हुआ. हालांकि, रियल एस्टेट विशेषज्ञों के मुताबिक, इस तरह की बड़ी प्रॉपर्टी डील को पूरा होने में कई सप्ताह या महीने लग सकते हैं. ऐसे में माना जा रहा है कि फ्लैट बेचने की प्रक्रिया फायरिंग की घटना से पहले शुरू हुई होगी.