कार पर चलीं धुआंधार गोलियां, फिर भी नहीं डरे टाइगर श्रॉफ; गोलीकांड के 2 दिन बाद काम पर वापसी, बिश्नोई गैंग का नहीं कोई खौफ!

मुंबई के जुहू में 18 अक्टूबर को हुई फायरिंग की घटना के 2 दिनों बाद ही टाइगर श्रॉफ ने काम पर वापसी कर ली है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक्टर अपनी आगामी फिल्म ‘लग जा गले’ की शूटिंग पर लौट आए हैं. इस हमले में टाइगर सुरक्षित रहे, जबकि उनके ड्राइवर समेत दो लोग घायल हुए. फिलहाल मुंबई पुलिस मामले की जांच कर रही है.

क्या काम पर वापस लौटे टाइगर श्रॉफ?

टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक, जुहू में फायरिंग की घटना के दो दिन बाद 20 अक्टूबर को टाइगर श्रॉफ फिल्म ‘लग जा गले’ की शूटिंग पर लौट आए. इस रोमांटिक एक्शन फिल्म में वह पहली बार जान्हवी कपूर और लक्ष्य के साथ नजर आएंगे. फिल्म का निर्देशन राज मेहता कर रहे हैं और इसे करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस का समर्थन मिला है. राज मेहता इससे पहले गुड न्यूज़, जुग जुग जियो और सेल्फी जैसी फिल्में बना चुके हैं.

कब रिलीज होगी फिल्म?

फिल्म लग जा गले की शूटिंग इस साल जनवरी में शुरू हुई थी और इसे अप्रैल तक पूरा करने की योजना थी. हालांकि, लक्ष्य के लुक से जुड़े बदलावों के कारण शूटिंग अक्टूबर तक चली. पहले यह फिल्म 2026 की गर्मियों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब यह 14 मई 2027 को सिनेमाघरों में आएगी.

टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामला

टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले में आरोपियों को कोटा से मुंबई लाया गया है. 16 घंटे के सफर के दौरान पुलिस ने उनसे पूछताछ की. रिपोर्ट्स के मुताबिक, आरोपियों ने माना कि उनका प्लान किसी को निशाना बनाने का था. उन्हें 21 अक्टूबर को कोर्ट में पेश किए जाने की उम्मीद है.

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