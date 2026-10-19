Tiger Shroff News: घायल थे फिर भी ड्राइवर को अस्पताल लेकर गए टाइगर श्रॉफ, देखें हमले का लेटेस्ट वीडियो

Tiger Shroff News: बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग का ताजा वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें देखा जा सकता है कि कार में मौजूद टाइगर श्रॉफ पर 5 राउंड फायरिंग की जाती है. फिर बाइक पर सवार होकर 3 लोग भाग जाते हैं. हमले के इस नए वीडियो 2 हमलावर टाइगर श्रॉफ की गाड़ी पर गोलियां चलाते दिख रहे हैं, जिसके बाद वे एक तीसरे व्यक्ति के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर भाग जाते हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में रविवार शाम मुंबई में बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर कई राउंड फायरिंग होते हुए देखी जा सकती है. पुलिस ने बताया कि यह घटना शाम करीब 7 बजे जुहू के पुष्पा पार्क के पास, जमनाबाई नर्सी स्कूल के नजदीक हुई. उस समय टाइगर श्रॉफ एक क्लब में फुटबॉल खेलकर लौट रहे थे.

2 लोगों ने किया हमला

वीडियो में 2 हमलावर टाइगर श्रॉफ की गाड़ी पर गोलियां चलाते दिख रहे हैं, जिसके बाद वे एक तीसरे व्यक्ति के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर भाग जाते हैं. इनमें से एक लगातार गोलियां चलाता दिख रहा है, जबकि दूसरा भी गोली चलाने की कोशिश करता नजर आ रहा है. हालांकि, Inkhabar.com इस वीडियो की सत्यता का पुष्टि नहीं करता है.

Gunshots fired near #TigerShroff’s car… Glad he’s safe https://t.co/Zj4vXAWuN8 — Abhi (@abhim3010) October 18, 2026

टाइगर श्रॉफ पर हमले की कोशिश

फायरिंग के तुरंत बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कथित सदस्य अनिल पंडित और हरमन संधू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके इस हमले की जिम्मेदारी ली. उन्होंने हिंदी में एक पोस्ट (जिसके साथ एक वॉयस मैसेज भी था) में कहा- ‘हमने उसे (टाइगर श्रॉफ को) फोन करके समझाया था, लेकिन वह नहीं समझा. इसलिए आज हमने उसे अच्छे से समझा दिया है कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में जो भी हमारी बात नहीं मानेगा या सलमान खान के साथ काम करेगा, उसका नंबर अगला होगा। बस इंतजार करो और देखो.’

टाइगर को आईं मामूली खरोंचे

उधर, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (DCP) मोहित कुमार गर्ग ने बताया कि टाइगर श्रॉफ को मामूली खरोंचें आईं, जबकि उनके ड्राइवर फिरदोस के बाएं हाथ में गोली लगी. दोनों को इलाज के लिए नानावटी अस्पताल ले जाया गया. अस्पताल के सूत्रों ने पहले बताया था कि टाइगर श्रॉफ को बाद में डिस्चार्ज कर दिया गया, जबकि उनके ड्राइवर को भर्ती रखा गया क्योंकि गोली लगने के कारण उन्हें सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है. एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि हमने 15 टीमें बनाई हैं और हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है. गोलीबारी के पीछे का मुख्य कारण और मकसद अभी स्पष्ट नहीं है, जांच के दौरान इसका पता चल जाएगा. वहीं, वहीं, गोली चलने के बाद ड्राइवर को खुद गाड़ी चलाकर टाइगर श्रॉफ अस्पताल ले गए.