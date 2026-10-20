Tiger Shroff Firing: मुंबई में फायरिंग, कैलिफोर्निया से सुपारी! टाइगर श्रॉफ हमले में सामने आई चौंकाने वाली जानकारी

Tiger Shroff Firing: टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में लगातार कई बड़े खुलासे हो रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में शूटर्स को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कथित ऑपरेटिव गैंगस्टर अनिल पंडित से मिलाने वाले एक आदमी को हरियाणा के सोनीपत में गिरफ्तार किया गया है. उस आदमी की पहचान समीर के तौर पर हुई है. गिरफ्तारी और पुलिस को दिए गए उसके किसी भी बयान के बारे में और जानकारी नहीं दी गई है. पंडित, जिसने एक्टर पर हमले की ज़िम्मेदारी ली थी, कैलिफ़ोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स में रहता है, और माना जाता है कि वो वहीं से अपना गैंग चला रहा है.

नेपाल भागने की थी प्लानिंग

समीर इस मामले में हिरासत में लिया गया सबसे नया आदमी है. कोटा सिटी पुलिस ने घटना के 24 घंटे के अंदर तीन कथित शूटर्स को हिरासत में लिया. सोमवार, 19 अक्टूबर को, एक नाबालिग, ऋतिक कुमार और रेहान को पुणे-जयपुर एक्सप्रेस में यात्रा करते समय एक रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया. कोटा सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस तेजस्विनी गौतम ने कहा कि शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि तीनों ने दिल्ली जाने और फिर नेपाल भागने की योजना बनाई थी. उसने यह भी कहा कि रेहान पहले पंडित के कॉन्टैक्ट में था.

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रिमांड पर सभी आरोपी

तीनों को सोमवार, 19 अक्टूबर को कोटा में एक जज के सामने पेश किया गया और मुंबई पुलिस को 48 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया गया. वे सिक्योरिटी में जज के घर पर पेश हुए, फिर राजस्थान पुलिस उन्हें कोटा के MBS हॉस्पिटल में मेडिकल जांच के लिए ले गई. गिरफ्तारियां राजस्थान पुलिस और मुंबई पुलिस ने मिलकर कीं. कोटा के एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस सुभाष चंद्र मिश्रा ने मीडिया को बताया कि आरोपियों को मेडिकल जांच के बाद मुंबई पुलिस को सौंप दिया गया. उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड ले ली है और अपनी मेडिकल जांच के बाद उन्हें ले जा रही है.

यह हमला रविवार, 18 अक्टूबर को शाम करीब 7 बजे जुहू में हुआ, जब श्रॉफ अपने साथियों के साथ फुटबॉल खेल रहे थे. आरोपियों ने कथित तौर पर एक्टर की कार पर गोली चलाई. श्रॉफ को गोलियों से चोट नहीं आई, लेकिन उनका ड्राइवर घायल हो गया. भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109 (1) और 3 (5) के साथ-साथ शस्त्र अधिनियम की धारा 3 और 25 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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