Tiger Shroff Firing Case: 900 किलोमीटर दूर पकड़े गए बदमाश, आखिर क्या है राजस्थान और हरियाणा से कनेक्शन

Tiger Shroff Firing Case: बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ की कार पर मुंबई (महाराष्ट्र) में हुई फायरिंग के मामले में 3 संदिग्ध युवकों को रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया है. बताया जा रहा है कि आरोपियों को ट्रेन नंबर 12939 से पकड़ा गया. 2 संदिग्ध हरियाणा के रहने वाले हैं. कोटा पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई के बाद मामले में हलचल तेज हो गई है. आने वाले कुछ घंटों या फिर मंगलवार तक महाराष्ट्र पुलिस जल्द ही इस मामले में और जानकारी दे सकती है.

ट्रेन नंबर 12939 की जानकारी

ट्रेन का नाम: पुणे–जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस

शुरुआती स्टेशन: पुणे जंक्शन

अंतिम स्टेशन: जयपुर जंक्शन

रविवार शाम (18 अक्टूबर, 2026) को मुंबई के जुहू इलाके में पुष्पा पार्क के पास मोटरसाइकिल सवार तीन हमलावरों ने टाइगर श्रॉफ पर गोलियां चलाईं. एक्टर गंभीर चोट लगने से बच गए, जबकि उनके ड्राइवर और एक ऑटो-रिक्शा चालक को गोली लग गई. मुंबई पुलिस ने इस घटना की व्यापक जांच शुरू कर दी है. हमलावरों का पता लगाने के लिए 15 टीमें बनाई गई हैं और CCTV फुटेज तथा फोरेंसिक सबूतों की जांच की जा रही है.

लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी

लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस गोलीबारी की जिम्मेदारी ली है. अनिल पंडित और हरमन संधू नामक दो कथित सदस्यों ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दावा किया कि इस हमले के पीछे वे ही थे. इस गैंग ने मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के उन लोगों को भी धमकी दी है जो अभिनेता सलमान खान के साथ काम करते हैं या गैंग की चेतावनियों को नहीं मानते हैं. हालांकि, मुंबई पुलिस ने आधिकारिक तौर पर इस गैंग के शामिल होने की पुष्टि नहीं की है और गोलीबारी के पीछे का मकसद अभी भी जांच का विषय है.

हमले में इस्तेमाल की गई बाइक बरामद

मुंबई पुलिस ने अंधेरी रेलवे स्टेशन के पास से वह मोटरसाइकिल बरामद की है, जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर हमलावरों ने किया था। जांचकर्ता सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रहे हैं ताकि हमलावरों की गतिविधियों का पता लगाया जा सके; बताया जा रहा है कि गोलीबारी के बाद वे रेलवे स्टेशन की ओर भागते हुए देखे गए थे।

मुंबई से कोटा तक कैसे पहुंचती है यह ट्रेन?

यह ट्रेन पुणे से उत्तर की ओर चलती है और मुंबई महानगर क्षेत्र से गुजरते हुए कल्याण जंक्शन और वसई रोड पर निर्धारित ठहराव करती है। इसके बाद यह गुजरात और मध्य प्रदेश से होते हुए राजस्थान में प्रवेश करती है. जयपुर की ओर बढ़ने से पहले ट्रेन कोटा जंक्शन पर रुकती है.

मुंबई से भागने की कोशिश कर रहे थे आरोपी?

रिपोर्ट के मुताबिक, फायरिंग करने वाले संदिग्ध मुंबई क्षेत्र से इस ट्रेन में सवार होकर भागने की कोशिश कर रहे थे. हालांकि, ट्रेन के कोटा स्टेशन पहुंचने पर कोटा पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया.