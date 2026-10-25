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सूरत से दिल्ली और फिर नेपाल! टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में शूटरों के फरार होने का नया प्लान आया सामने, बस छूटने पर बदला रास्ता

Tiger Shroff Firing Case: बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर हुई फायरिंग के मामले में नए-नए खुलासे हो रहे हैं. अब जांच में पता चला है कि गोलीबारी के बाद शूटरों के भागने का अलग प्लान था, लेकिन एक गलती से बदला रास्ता.

By: Kamesh Dwivedi | Published: October 25, 2026 10:59:50 AM IST

टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में नया खुलासा
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में नया खुलासा


मुंबई में टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग के मामले में आरोपियों के फरार होने की योजना सामने आई है. जांच के मुताबिक, तीनों शूटर पहले बस से दिल्ली और फिर नेपाल जाने वाले थे, लेकिन बस छूटने पर उन्होंने रास्ता बदल लिया. इसके बाद कथित मास्टरमाइंड अनिल पंडित के निर्देश पर फूल सिंह, रेहान अंसारी और ऋतिक कुमार ऑटो से सूरत रेलवे स्टेशन पहुंचे और रात 1:33 बजे पुणे-जयपुर एक्सप्रेस में सवार हो गए.

बस छूटी तो बनाया दूसरा प्लान

जांच में पता चला कि ट्रेन से सफर के दौरान पकड़े जाने से बचने के लिए आरोपियों ने फायरिंग में इस्तेमाल किए गए दोनों हथियार और कारतूस सूरत बस स्टैंड के पास एक खाली जगह पर छिपा दिए थे.
 
उनकी योजना जयपुर के मुख्य रेलवे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन से उतरने की थी. इसके बाद वे बस या टैक्सी से दिल्ली पहुंचते और फिर नेपाल की सीमा पार कर फरार होने की कोशिश करते.

सीसीटीवी फुटेज से मिला सुराग

मुंबई क्राइम ब्रांच ने सूरत बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज की मदद से तीनों आरोपियों की गतिविधियों का पता लगाया. इसके बाद मिली जानकारी के आधार पर राजस्थान पुलिस ने जयपुर पहुंचने से पहले कोटा रेलवे स्टेशन के बाहरी इलाके से तीनों को गिरफ्तार कर लिया.
 
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक, गिरफ्तारी के समय आरोपियों के पास से 5,000 रुपये मिले. पुलिस को शक है कि यह रकम दिल्ली पहुंचने और वहां से नेपाल भागने के लिए रखी गई थी. फिलहाल, मुंबई क्राइम ब्रांच मामले की आगे जांच कर रही है.

यह खबर भी पढ़ें: Tiger Shroff Firing Case: जंगल में हो रही थी टाइगर श्रॉफ को मारने की प्रेक्टिस, टीवी से मिल रही थी शूटरों को हर एक खबर

Tags: Tiger ShroffTiger Shroff Firing CaseTiger Shroff News
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