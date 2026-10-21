टाइगर श्रॉफ की कार पर गोलियां चलाने वालों तक कैसे पहुंची पिस्टल? जांच में हथियारों की सप्लाई चेन की खुली पोल

बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर हुई फायरिंग के मामले में हथियारों की सप्लाई करने वाले नेटवर्क का खुलासा हुआ है. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल (एनडीआर) ने इस मामले में चार आरोपियों को पकड़ा है. इनमें हरियाणा के सोनीपत निवासी कुनाल और सुमित के अलावा उत्तर प्रदेश की राधा और बबीता शामिल हैं. बाद में मुंबई पुलिस की सीआईडी टीम ने अदालत से अनुमति लेकर चारों को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस को आरोपियों की तीन दिन की ट्रांजिट रिमांड भी मिली है.

जांच में कुनाल की भूमिका अहम बताई जा रही है. पुलिस के मुताबिक, वह हाल ही में जमानत पर जेल से बाहर आया था. हरियाणा के हरसाना गांव में रहने वाले एक दोस्त के जरिए उसकी मुलाकात कथित गैंगस्टर अनिल पंडित से हुई थी. इसके बाद दोनों एन्क्रिप्टेड ऐप के जरिए संपर्क में रहने लगे.

कैसे सप्लाई हुआ था हथियार?

पुलिस की जांच के अनुसार, अनिल पंडित के निर्देश पर कुनाल अमृतसर से एक पिस्टल और 20 कारतूस लेकर आया था. करीब दो महीने पहले उसकी मुलाकात राधा से हुई. आरोप है कि कुनाल ने उसे अपनी गतिविधियों के बारे में बताया और बाद में हथियार लेकर मुंबई जाने के लिए तैयार कर लिया.

15 अक्टूबर को कुनाल, राधा और बबीता को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन लेकर पहुंचा. पुलिस के मुताबिक, पिस्टल राधा के बैग में रखी गई थी. ट्रेन यात्रा के दौरान कुनाल एन्क्रिप्टेड ऐप के जरिए दोनों के संपर्क में रहा और अनिल पंडित के निर्देश उन तक पहुंचाता रहा.

होटल के पास नाबालिग को सौंपा गया बैग

जांच में सामने आया कि 17 अक्टूबर को राधा और बबीता मुंबई के दादर स्टेशन पहुंचीं. इसके बाद दोनों एक होटल में ठहरीं. उसी दिन सुबह करीब 11 बजे एक नाबालिग लड़का होटल के पास आया और राधा से बैग लेकर चला गया.

पुलिस इस बैग में रखे हथियार को टाइगर श्रॉफ की कार पर हुई फायरिंग की घटना से जोड़कर जांच कर रही है. जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि हथियार आगे किसे सौंपा गया और वारदात को अंजाम देने वाले कथित शूटरों तक उसे कैसे पहुंचाया गया.

फायरिंग के बाद कथित शूटरों को निकालने की थी तैयारी

पुलिस के अनुसार, 18 अक्टूबर को शाम करीब सात बजे टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग हुई. इसके बाद अनिल पंडित ने कथित तौर पर कुनाल से संपर्क किया और बताया कि शूटर मुंबई में फंस गए हैं. आरोप है कि उसने कुनाल को उन्हें वहां से निकालने की व्यवस्था करने के लिए कहा.

इसी दौरान 18 अक्टूबर को राधा और बबीता दादर से हरिद्वार जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन में सवार होकर दिल्ली के लिए रवाना हो गईं. पुलिस अब इस पूरे घटनाक्रम और आरोपियों के बीच संपर्क की कड़ियों की जांच कर रही है.

पुलिस की जांच जारी है

पुलिस ने 20 अक्टूबर को राधा और बबीता को दिल्ली रेलवे स्टेशन से, जबकि कुनाल और सुमित को सोनीपत से पकड़ा. मुंबई पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर तीन दिन की ट्रांजिट रिमांड हासिल की है. फिलहाल, पुलिस हथियार सप्लाई करने वाले नेटवर्क और मामले में शामिल अन्य लोगों की जांच कर रही है.

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