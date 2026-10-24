टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में नया खुलासा, शूटरों को जंगल ले गई पुलिस; अब तक 10 गिरफ्तार

Tiger Shroff Firing Case Update: बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ के घर के बाहर 18 अक्टूबर को हुई फायरिंग के मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच जारी है. इस केस में पुलिस को आरोपियों के बीच संपर्क और कथित साजिश को लेकर अहम जानकारी मिली है. हरियाणा से पकड़े गए समीर हसन खत्री और जतिन कृष्ण पंचाल के संबंध वांटेड आरोपी अनिल पंडित से होने की बात सामने आई है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, समीर ने शूटर रेहान अंसारी की मुलाकात अनिल पंडित से कराई थी. इसके बाद कथित तौर पर फायरिंग की योजना आगे बढ़ी.

जांच से जुड़े सूत्रों के अनुसार, आरोपी आपस में बातचीत के लिए Zangi और Signal जैसे मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल करते थे. क्राइम ब्रांच अब इन ऐप के जरिए हुए संपर्क और वारदात में शामिल लोगों की भूमिका की पड़ताल कर रही है. पुलिस को अनिल पंडित की तलाश है. उसे इस मामले में कथित साजिशकर्ता के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन उसकी भूमिका की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही होगी.

चेना जंगल में मौके पर पहुंची क्राइम ब्रांच

जांच के तहत मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी-एक्सटॉर्शन सेल की टीम गुरुवार दोपहर शुरुआती चरण में गिरफ्तार किए गए तीन आरोपियों रेहान अंसारी, फूल सिंह और रितिक महतो को मीरा-भायंदर के चेना जंगल इलाके में ले गई. पुलिस को आशंका है कि आरोपियों ने इसी जगह गोली चलाने का अभ्यास किया था. टीम ने इलाके का निरीक्षण किया और मामले से जुड़े सबूत जुटाने की कोशिश की.

इस केस में एक महिला संदिग्ध को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है. पुलिस उसकी भूमिका की जांच कर रही है. वहीं, जांच का दायरा बढ़ाते हुए दो टीमें हरियाणा भेजी गई हैं, जो आरोपियों के संपर्कों और अन्य संभावित सबूतों की पड़ताल करेंगी.

फायरिंग मामले में अब तक 10 लोग गिरफ्तार

टाइगर श्रॉफ के घर के बाहर हुई गोलीबारी के मामले में पुलिस अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है. इनमें हरियाणा के सोनीपत और आसपास के इलाकों के अलावा मुंबई में रहने वाले लोग भी शामिल हैं.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान इस प्रकार हुई है:

फूल सिंह उर्फ फूली (19) — बरौदा थूथान गांव, गोहाना, सोनीपत, हरियाणा.

रेहान राहिसुद्दीन अंसारी उर्फ सुका (19) — ईदगाह कॉलोनी, बिलाल मस्जिद के पास, सोनीपत, हरियाणा.

रितिक रामू महतो (22) — मूल निवासी बेगूसराय, बिहार; वर्तमान में अंधेरी पश्चिम, मुंबई में रहता है और रैपिडो बाइक राइडर है.

राधा सुनील वर्मा (21) — बहालगढ़, सोनीपत, हरियाणा; मूल निवासी सीतापुर, उत्तर प्रदेश.

बबीता रामजतन राव (24) — बहालगढ़, सोनीपत, हरियाणा; मूल निवासी आजमगढ़, उत्तर प्रदेश.

कुणाल संजयकुमार जामिनसिंह (21) — रोहणा, खरखौदा, सोनीपत, हरियाणा.

सुमित बिजेंद्र सरोलिया (19) — मटिंडू रोड, खरखौदा, सोनीपत, हरियाणा.

अंकित उर्फ सरपंच राजेश खटक (18) — बरौदा मोड़ गांव, गोहाना, सोनीपत, हरियाणा.

समीर हसन खत्री (19) — देवडू, सोनीपत, हरियाणा.

जतिन कृष्ण पंचाल (27) — सफला रोड, दिल्ली अस्पताल के पास, खरखौदा, सोनीपत, हरियाणा.

अनिल पंडित की तलाश, हथियारों की सप्लाई की भी जांच

क्राइम ब्रांच अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपियों तक हथियार और जिंदा कारतूस कहां से पहुंचे. इसके साथ ही पुलिस उनके आपसी संपर्कों और अनिल पंडित के संभावित ठिकानों की जानकारी जुटा रही है.

जांचकर्ता इस पहलू की भी पड़ताल कर रहे हैं कि क्या आरोपियों ने टाइगर श्रॉफ के अलावा दूसरे चर्चित लोगों के घरों या ठिकानों की रेकी की थी. फिलहाल पुलिस विभिन्न पहलुओं को जोड़कर मामले की जांच आगे बढ़ा रही है.

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