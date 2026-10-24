Tiger Shroff Firing Case: जंगल में हो रही थी टाइगर श्रॉफ को मारने की प्रेक्टिस, टीवी से मिल रही थी शूटरों को हर एक खबर

Tiger Shroff Firing Case: बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले को लेकर लगातार हैरान कर देने वाले खुलासे हो रहे हैं. वहीं अब इस मामले की जांच में सामने आया है कि हमले को अंजाम देने वाले शूटर्स अपने हैंडलर के लगातार संपर्क में थे. फोन कॉल और मैसेज के जरिए उन्हें पुलिस की जांच से लेकर टीवी न्यूज कवरेज तक की हर एक जानकारी दी जा रही थी. शूटर्स के चेहरे टीवी पर दिखाई देने के बाद उन्हें अलर्ट भी किया गया था. वहीं, अब क्राइम ब्रांच ने गुजरात के सूरत से दो पिस्तौल और 10 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं. पुलिस को शक है कि हमले के बाद आरोपी हथियार सूरत में छिपाकर फरार हुए थे. जांच में आरे के जंगल में फायरिंग की प्रैक्टिस और अभिनेता को निशाना बनाने के पीछे की कथित वजह भी सामने आई है.

शूटर्स को मिल रही थी लगातार जानकारी

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 18 अक्टूबर को शाम करीब 7 बजे मुंबई के जुहू स्तिथ फुटबाल मैदान के गेट के पास टाइगर श्रॉफ अपनी BMW कार से गुजर रहे थे. इसी दौरान दो हमलावरों ने कार के सामने और बाईं तरफ से गोलियां चलाईं. उनका तीसरा साथी पीली मोटरसाइकिल पर इंतजार कर रहा था. रिमांड रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस फायरिंग में टाइगर श्रॉफ, उनके कार चालक और एक राहगीर घायल हुए थे.

टीवी से मिल रही थी हर एक खबर

वहीं हाल ही में जांच में एक खास बात सामने आई है. बताया जा रहा है कि शूटर्स के चेहरे और पहचान से जुड़ी जानकारी टीवी चैनलों पर दिखाए जाने के बाद हैंडलर ने उन्हें अलर्ट किया था. फायरिंग से जुड़े वीडियो और व्लॉगर्स के फुटेज में आरोपियों के चेहरे सामने आने पर आरोपी रेहान अंसारी को मैसेज भेजकर वहां से निकलने के लिए कहा गया था. पुलिस को शक है कि कोई व्यक्ति लगातार टीवी न्यूज चैनलों की कवरेज पर नजर रख रहा था और शूटर्स तक जानकारी पहुंचा रहा था. हालांकि, अभी तक उस व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है.

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जंगल में कर रहे थे मारने की प्रेक्टिस

क्राइम ब्रांच की जांच में इस बात की भी जानकारी मिली है कि टाइगर श्रॉफ को गोली मारने से पहले दोनों आरोपियों ने आरे कॉलोनी के जंगल में शूटिंग की प्रैक्टिस की थी. जांच इनपुट के मुताबिक, दोनों आरोपी आरे कॉलोनी से करीब तीन किलोमीटर दूर जंगल में घुसे थे. वहां, एक आरोपी ने दो राउंड और दूसरे ने एक राउंड फायर किया, जिससे कुल तीन राउंड हो गए. उस समय जंगल में घास काट रहा एक चरवाहा गोलियों की आवाज सुनकर डर गया. चरवाहे के मुताबिक, उसने शाम को अचानक तीन राउंड गोलियों की आवाज सुनी, जिसके बाद वो डर के मारे जंगल से बाहर भाग गया. अब इस चरवाहे की गवाही को जांच में अहम कड़ी माना जा रहा है. क्राइम ब्रांच यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जंगल में की गई फायरिंग प्रैक्टिस का टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले से क्या संबंध है.