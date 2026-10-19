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‘मच्छर सा, भिखारी सा लड़का था उसने…’, टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के वक्त क्या हुआ? चश्मदीद ने गोलीबारी कांड का बताया सच

Tiger Shroff Firing Case: टाइगर श्रॉफ पर बीते दिन फायरिंग हुई. एक चश्मदीद ने बताया कि उस वक्त क्या हुआ था? और लोगों की क्या प्रतिक्रिया दी थी. जानिए पूरी बात.

By: Kamesh Dwivedi | Published: October 19, 2026 2:18:24 PM IST

टाइगर श्रॉफ पर जुहू में फायरिंग के बारे में चश्मदीद ने क्या बताया?
टाइगर श्रॉफ पर जुहू में फायरिंग के बारे में चश्मदीद ने क्या बताया?


बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ से जुड़े फायरिंग मामले में एक चश्मदीद ने घटना के समय का हाल बताया है. उसके मुताबिक, शुरुआत में मौके पर मौजूद लोगों को गोलियों की आवाज दिवाली के पटाखों जैसी लगी. इस वजह से किसी को तुरंत अंदाजा नहीं हुआ कि वहां गोलीबारी हो रही है. बाद में जब घटना की जानकारी सामने आई, तो लोग हैरान रह गए. 

चश्मदीद ने क्या बताया?

टाइगर श्रॉफ पर हुई फायरिंग के बारे में एक महिला चश्मदीद ने IANS से बातचीत में उस वक्त पूरा हाल बताया. घटना को याद करते हुए, चश्मदीद ने कहा कि जब पास में एक बर्थडे पार्टी हो रही थी, तो कई व्लॉगर वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए इलाके में इकट्ठा हुए थे. उस वक्त पार्टी में शोर-शराबा हो रहा था, लोग खा-पी रहे थे. इसके बाद उसने बताया पार्टी में शामिल लोग बाद में एक कार में सवार होकर सड़क पर चले गए. इसके तुरंत बाद, कथित तौर पर एक युवक आया और उसने गोली चला दी, जिससे मौके पर मौजूद लोग हैरान रह गए.



गोली की आवाज को पटाखा समझा

चश्मदीद ने बताया कि लोगों को शुरू में पता नहीं चला कि ये आवाज़ें गोलियों की थीं और उन्हें लगा कि कोई दिवाली से पहले पटाखे फोड़ रहा है. इसके साथ महिला गवाह ने बताया कि गोली चलाने वाला युवक एक दुबला-पतला और भिखारी टाइप का था. 

दर्द से परेशान थे टाइगर श्रॉफ

चश्मदीद के मुताबिक, फायरिंग के बाद टाइगर श्रॉफ की कार रुक गई थी और अभिनेता दर्द में नजर आ रहे थे. उसने घटनास्थल पर खून दिखने का दावा भी किया. अब इस बातचीत का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. हालांकि, आपको बता दें कि इस वक्त टाइगर श्रॉफ ठीक हैं. उनकी एक तस्वीर सामने आई, जिसमें उनके हाथ और सीने पर पट्टियां और बैंडेज दिख रही हैं. 

यह खबर भी पढ़ें: कौन है अनिल पंडित? जिसने टाइगर श्रॉफ पर गोलीबारी करने का किया दावा, जानिए क्या है बिश्नोई गैंग से कनेक्शन

Tags: Tiger Shroff Firing CaseTiger Shroff Firing WitnessTiger Shroff News
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