Tiger Shroff Firing Case: एक 9वीं फेल, दूसरा नाबालिग तो तीसरा Rapido ड्राइवर…  टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में बड़े खुलासे

Tiger Shroff Case Accused Arrested: मुंबई के जुहू में एक्टर टाइगर श्रॉफ से जुड़े फायरिंग मामले की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, आरोपियों की पृष्ठभूमि की परतें भी खुलती जा रही हैं. पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है और सामने आई जानकारी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. गिरफ्तार आरोपियों में दो सोनीपत के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जबकि तीसरा बिहार का रहने वाला है और मुंबई में रेपिडो चलाता था. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि तीनों की जिंदगी और पारिवारिक पृष्ठभूमि एक-दूसरे से बिल्कुल अलग नजर आती है.

पहला आरोपी पहले भी खा चुका है जेल की हवा

सोनीपत के गांव देवरू निवासी रेहान की पढ़ाई 9वीं के बाद छूट गई थी. परिवार के मुताबिक, वह 9वीं में फेल होने के बाद पढ़ाई छोड़कर काम की तलाश में जुट गया था. बताया गया है कि रेहान पहले अवैध हथियार रखने के मामले में जेल भी जा चुका है. जेल से बाहर आने के बाद उसने वेल्डिंग का काम शुरू किया था. वह अपनी मां समसिदा और छोटे भाई के साथ मामा के घर रहता था. उसकी मां एक निजी कंपनी में काम करती हैं. रेहान करीब 12 साल पहले अपने पिता से अलग हो गया था.

रेहान की मौसी अफसाना के मुताबिक, परिवार को लगता था कि वह मेहनत मजदूरी कर रहा है. बकरीद में वह घर भी आया था और त्योहार के बाद काम पर जाने की बात कहकर निकल गया था. परिवार को कथित तौर पर अंदाजा नहीं था कि उसका नाम इतने गंभीर मामले में सामने आएगा.

नाबालिग है दूसरा आरोपी

मामले में गिरफ्तार दूसरा आरोपी भी सोनीपत का रहने वाला बताया जा रहा है और वह नाबालिग है. उसके पिता के मुताबिक, बेटा गोहाना में पत्थर और टाइल्स लगाने का काम सीख रहा था. नाबालिग के पिता खुद दिव्यांग हैं और मजदूरी कर परिवार चलाते हैं. उन्होंने बताया कि बेटा 13 तारीख को घर आया था, लेकिन इसके बाद वह कहां गया, इसकी जानकारी उन्हें नहीं थी. बेटे का नाम फायरिंग मामले में सामने आने से परिवार हैरान है. पिता ने यह आशंका भी जताई कि कहीं उसे बहला-फुसलाकर तो इस मामले में नहीं लाया गया.

तीसरा आरोपी बिहार का रहने वाला है

इस मामले में गिरफ्तार तीसरा आरोपी बिहार के बेगूसराय का रहने वाला ऋतिक कुर्मी उर्फ रोशन है. वह मुंबई में Rapido चलाकर अपना गुजारा करता था. यानी तीनों आरोपियों की पृष्ठभूमि अलग-अलग होने के बावजूद कथित तौर पर उनकी कड़ी एक ही मामले से जुड़ती नजर आ रही है.

अब जांच में खुलेंगे असली राज़

तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि वे एक दूसरे के संपर्क में कैसे आए और फायरिंग की कथित घटना में किसकी क्या भूमिका थी. क्या तीनों को किसी ने निर्देश दिए थे या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क है? फिलहाल इन सवालों के जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे.