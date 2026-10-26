टाइगर श्रॉफ नहीं, आमिर खान पर थी हमले की तैयारी; तीन बार की गई रेकी, अचानक क्यों बदला प्लान?

अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर हुई फायरिंग के मामले में जांच के दौरान कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की रेकी किए जाने की बात सामने आई है. गैंग की योजना बड़े फिल्मी सितारों को निशाना बनाने की थी. शूटर्स का पहला टारगेट टाइगर नहीं, बल्कि आमिर खान थे.

आमिर खान थे पहला टारगेट

जानकारी के मुताबिक, आमिर खान और टाइगर श्रॉफ के घर बांद्रा के कार्टर रोड इलाके में एक ही बिल्डिंग में हैं. जांच में पता चला है कि शूटर्स द्वारा इस जगह की रेकी की गई थी. उनका इरादा बॉलीवुड के बड़े सेलिब्रिटी को निशाना बनाना था, जिससे देश हिल जाए. कहा जा रहा है कि आमिर खान के कई घर होने और तय शेड्यूल नहीं होने से निशाना बनाना कठिन था. आमिर सहित अन्य सेलिब्रिटीज की टाइमिंग, सुरक्षा के चलते शूटर्स द्वारा इनपर कोई अनहोनी या वारदात करना मुश्किल साबित हुआ.

टाइगर श्रॉफ कैसे बने टारगेट?

आमिर खान को जब निशाना बनाना कठिन लगा, तो शूटर्स ने टाइगर श्रॉफ पर हमले की योजना बनाई. टाइगर के जिम जाने और खेलकूद से जुड़ी गतिविधियों का समय अपेक्षाकृत तय रहने की बात कही गई है. इसी वजह से शूटर्स के लिए उनकी दिनचर्या पर नजर रखना आसान माना गया. जांच से जुड़े दावों के मुताबिक, सुरक्षा व्यवस्था और आने-जाने के तय रूटीन को ध्यान में रखते हुए टाइगर श्रॉफ पर अधिक फोकस किया गया. फिलहाल, मामले में सामने आए इन पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है. अब सवाल उठता है कि और कौन सा सेलेब टारगेट पर था?

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