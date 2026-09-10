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क्या टाइगर श्रॉफ को सचमुच डेट कर रही हैं मशहूर भोजपुरी हसीना? सीने पर नाखून के निशान ने चीख-चीखकर बताई सच्चाई!

Tiger Shroff Chest Marks Akshara Singh Dating Rumors: सोशल मीडिया पर टाइगर श्रॉफ और अक्षरा सिंह की वायरल तस्वीर ने सनसनी मचा दी है, जिसमें टाइगर के सीने पर अजीब निशान देख फैंस ने एक्ट्रेस से सवाल पूछा तो उन्होंने इसकी असली वजह बताकर सबको हैरान कर दिया.

By: Kajal Jain | Published: September 10, 2026 6:08:05 PM IST

क्या टाइगर श्रॉफ को सचमुच डेट कर रही हैं मशहूर भोजपुरी हसीना? सीने पर नाखून के निशान ने चीख-चीखकर बताई सच्चाई!
क्या टाइगर श्रॉफ को सचमुच डेट कर रही हैं मशहूर भोजपुरी हसीना? सीने पर नाखून के निशान ने चीख-चीखकर बताई सच्चाई!


Tiger Shroff Chest Marks Akshara Singh Dating Rumours: सोशल मीडिया की दुनिया भी बड़ी अजीब है, यहां कब कौन सी तस्वीर रातों-रात आग लगा दे, कुछ कहा नहीं जा सकता. इन दिनों बॉलीवुड के एक्शन किंग टाइगर श्रॉफ और भोजपुरी सिनेमा की ग्लैमरस क्वीन अक्षरा सिंह की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर तहलका मचा रही है. इस वायरल फोटो में दोनों साथ में बेहद स्टाइलिश अंदाज में पोज देते नजर आ रहे हैं, लेकिन लोगों की नजरें सीधे टाइगर श्रॉफ के सीने पर टिक गईं. टाइगर के सीने पर कुछ अजीब से निशान साफ-साफ दिखाई दे रहे थे, जिन्हें देखते ही इंटरनेट पर अटकलों का बाजार गर्म हो गया. फैंस ने फौरन अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए और देखते ही देखते यह चर्चा का विषय बन गया कि आखिर एक्शन हीरो की छाती पर ये खरोंच जैसे निशान आए तो कहां से आए? मामला तब और ज्यादा दिलचस्प हो गया जब एक यूजर ने सीधे अक्षरा सिंह से ही पूछ लिया कि क्या ये निशान उनके नाखूनों के हैं? इस तीखे और चटपटे सवाल पर चुप रहने के बजाय खुद अक्षरा सिंह ने मैदान में उतरकर ऐसा जवाब दिया कि सबकी बोलती बंद हो गई.

वायरल तस्वीर ने खींचा सबका ध्यान, सीने के निशानों पर शुरू हुई गॉसिप

अक्षरा सिंह ने हाल ही में टाइगर श्रॉफ के साथ अपनी कुछ शानदार तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थीं. तस्वीरें अपलोड होते ही फैंस ने उन पर प्यार बरसाना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ तेज-तर्रार यूजर्स की नजर टाइगर श्रॉफ के सीने पर बने निशानों पर पड़ गई. क्लोज-अप तस्वीरें होने के कारण ये निशान साफ तौर पर उभरकर सामने आ रहे थे. बस फिर क्या था, सोशल मीडिया के जासूसों ने तरह-तरह की कहानियां गढ़नी शुरू कर दीं. किसी ने इसे आपसी मस्ती का नतीजा बताया तो किसी ने कुछ और ही कयास लगाने शुरू कर दिए. इंटरनेट पर यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई कि आखिर टाइगर श्रॉफ जैसे फिट एक्टर के शरीर पर ये खरोंचें कैसी हैं? लोग अपनी-अपनी थ्योरी बनाकर सोशल मीडिया के कमेंट बॉक्स में बहस करने लगे.

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क्या ये अक्षरा सिंह के नाखूनों का कमाल है? 

बात तब और ज्यादा मसालेदार हो गई जब एक एक्टिव यूजर ने अपनी उत्सुकता रोकते हुए सीधे पोस्ट के कमेंट सेक्शन में अक्षरा सिंह से ही सवाल दाग दिया. यूजर ने बिना किसी झिझक के पूछ लिया कि क्या टाइगर के सीने पर पड़े ये निशान अक्षरा के नाखूनों के हैं? इस बोल्ड सवाल ने फैंस की दिलचस्पी और ज्यादा बढ़ा दी. हर कोई यह जानने के लिए बेताब था कि आखिर भोजपुरी क्वीन इस पर क्या सफाई देंगी. आमतौर पर ऐसे मामलों में सितारे चुप्पी साध लेते हैं या इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अक्षरा सिंह ने इस मामले में खुलकर सामने आने का फैसला किया और अपने जवाब से सबका मुंह बंद कर दिया.

एक्ट्रेस ने तोड़ी चुप्पी, बताई निशानों की चौंकाने वाली वजह

फैन के उस तीखे सवाल का जवाब देते हुए अक्षरा सिंह ने सारी अफवाहों पर एक झटके में विराम लगा दिया. उन्होंने साफ किया कि टाइगर के सीने पर नजर आने वाले ये निशान उनके और टाइगर के बीच किसी पर्सनल इंसिडेंट या खरोंच का नतीजा बिल्कुल नहीं हैं. एक्ट्रेस ने बताया कि ये निशान किसी फाइट सीक्वेंस की शूटिंग के दौरान के हैं, जिसे शूट करते वक्त यह सब हुआ था. अक्षरा ने इस बात पर हल्का सा मजाक भी उड़ाया कि कैसे लोग बिना सच्चाई जाने खुद ही अपनी मर्जी से कहानियां और स्क्रिप्ट तैयार करने लगते हैं. उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि तस्वीर में दिखने वाली वो डिटेल्स (सीने पर खरोंच के निशान) असल में एक हार्ड-कोर एक्शन फिल्म या सीक्वेंस का हिस्सा थीं, इसलिए सोशल मीडिया पर चल रही गॉसिप में कुछ भी सच नहीं है.

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Tags: bollywood newsTiger Shroff
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