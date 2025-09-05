Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > 11 साल में सिर्फ 5 हिट, Tiger Shroff का बॉक्स ऑफिस सफर और अब ‘Baaghi 4’ से जुड़ी उम्मीदें

Baaghi 4 Box Office: टाइगर श्रॉफ ने 11 साल के करियर में सिर्फ 5 हिट फिल्में दी हैं। 'हीरोपंती' से लेकर 'वॉर' तक उनकी फिल्मों का बॉक्स ऑफिस सफर उतार-चढ़ाव से भरा रहा। अब 'बागी 4' से क्या बदल पाएगी उनकी किस्मत?

September 5, 2025

Baaghi 4
Baaghi 4

Tiger Shroff Flop Films: टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) का सफर बॉलीवुड में 2014 में शुरू हुआ था, जब उन्होंने “हीरोपंती” (Heropanti) से अपनी डेब्यू मार दी थी। यह फिल्म जबरदस्त हिट साबित हुई और एक दमदार शुरुआत के रूप में यादगार भी रही। उसके बाद की राह उतनी आसान नहीं रही। “बागी” (Baaghi) को सेमी-हिट माना गया, लेकिन “ए फ्लाइंग जट्ट” और “मुन्ना माइकल” जैसी फिल्में फ्लॉप हो गईं। 

फिर “बागी 2” आई और उसने सुपरहिट की हैट्रिक बनाई, लेकिन “स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2” और “हीरोपंती 2” (Heropanti 2) फिर से फ्लॉप रहे। “वॉर” एक ब्लॉकबस्टर थी, जबकि “बागी 3” ने सिर्फ सेमी-हिट ही बनकर दम तोड़ा। फिर “गणपत” और “बड़े मियां छोटे मियां” की बारी आई, लेकिन दोनों ही दर्शकों का दिल नहीं जीत पाईं। इन 11 सालों में कुल 11 फिल्में, जिनमें से सिर्फ 5 को ही हिट दर्जा मिला, ये सफर उतार-चढ़ाव से भरा रहा है।

हीरोपंती- हिट

बागी- सेमी हिट

ए फ्लाइंग जट्ट- फ्लॉप

मुन्ना माइकल- फ्लॉप

बागी 2- सुपरहिट

स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2- फ्लॉप

वॉर- ब्लॉकबस्टर

बागी 3- सेमी हिट

हीरोपंती 2- फ्लॉप

गणपत- फ्लॉप

बड़े मियां छोटे मियां- फ्लॉप

पहले दिन का बॉक्स ऑफिस 

अब, “बागी 4” की रिलीज से पहले का माहौल थोड़ा मायूस और थोड़ा उत्साहित दोनों तरह का था। सोशल मीडिया पर पहले दिन की कमाई को लेकर अनुमान लग रहे थे, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार, इसकी पहले दिन की कमाई सिर्फ ₹9-10 करोड़ रही, जो टाइगर की कई पिछली फिल्मों की तुलना में थोड़ा कम थी। वहीं, मिक्स रिव्यूज से पता चलता है कि या तो यह टाइगर-श्रॉफ के करियर की दिशा बदल सकती है, या फिर पुराने पैटर्न को दोहरा सकती है।

