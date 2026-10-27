बच गई Emraan Hashmi की जान! सीरियल किसर के घर की भी रेकी करने की तैयारी में थे शूटर; लेकिन…

Tiger Shroff Firing Case Emraan Hashmi: टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले के मामले के बाद से इस मामले में लगातार खुलासे होते जा रहे हैं. मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच, जो 18 अक्टूबर को एक्टर टाइगर श्रॉफ पर बंदूकधारियों के हमले की जांच कर रही है, उन्होंने पाया है कि हमलावरों को एक्टर इमरान हाशमी के घर की रेकी करने के लिए कहा गया था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि वे हाशमी का घर ढूंढ नहीं पाए. जांच करने वालों ने कहा कि श्रॉफ पर हमले से पहले, हमलावरों ने एक्टर सलमान खान और आमिर खान के घरों की रेकी की थी.

नहीं मिला इमरान हाश्मी का घर

एक पुलिस ऑफिसर ने मीडिया को इस बात की जानकारी दी है कि “सलमान हमेशा से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के टारगेट पर रहे हैं. इस बार, उन्होंने एक्टर आमिर खान के घर की भी रेकी की, हालांकि उन्हें नहीं पता था कि वो साउथ मुंबई में शिफ्ट हो गए हैं और इसलिए, उन्हें ढूंढ नहीं पाए.” हमलावरों को बाद में हाशमी के घर की रेकी करने के लिए कहा गया, लेकिन लोकल पूछताछ के बावजूद वे उसका घर नहीं ढूंढ पाए और अपने हैंडलर्स को इसके बारे में बताया.

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चार आरोपी पुलिस कस्टडी में

सोमवार को, हरियाणा के सोनीपत से गिरफ्तार किए गए चार आरोपियों-राधा वर्मा, 21, बबीता राव, 21, कुणाल जैमिनसिंह, 21, और सुमित सरोलिया, 19- को एस्प्लेनेड कोर्ट में पेश किया गया और 28 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया. चारों में से, कुणाल जैमिनसिंह अनिल पंडित के टच में था, जो बिश्नोई गैंग का एक कथित ऑपरेटिव है जिसने श्रॉफ पर हमले की जिम्मेदारी ली थी. जमसिंह ने राधा वर्मा को एक पिस्तौल दी, जिसके बाद वह और बबीता राव 17 अक्टूबर को दादर में कथित शूटरों में से एक रेहान अंसारी से मिलीं और उसे पिस्तौल सौंप दी.