एक कस्बा, दो अफसर और 8 एपिसोड, सस्पेंस का पहाड़ है Netflix की ये सीरीज, जमकर काट रही बवाल

Thriller Ott Series : अगर आपको थ्रिलर सीरीज देखनी पसंद है तो, हम आपके लिए एक गजब की सीरीज लेकर आए हैं. ये दमदार सीरीज आपको अंत तक सीट से बांधे रखेगी. इस वीकेंड अपनी वॉचलिस्ट में इसे जरूर शामिल करें-

Published By: Sanskriti Jaipuria
Published: August 21, 2025 16:04:12 IST

Thriller Ott Series : ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर जहां एक से बढ़कर एक वेब सीरीज लोगों का मनोरंजन कर रही हैं, वहीं हाल ही में रिलीज हुई इस सीरीज ने बवाल मचा दिया है. इस शानदार सीरीज ने थ्रिलर लवर्स के बीच हलचल मचा दी है. एक गहरे रहस्य और अपराध की परतें खोलती ये सीरीज लोगों को स्क्रीन से बांधे रखती है. इस सीरीज में 8 एपिसोड हैं और हर एक एपिसोड में एक नया सस्पेंस है. जिसकी हम बात कर रहे हैं वो और कोई नहीं ‘मंडला मर्डर्स’ है.

नेटफ्लिक्स पर लॉन्च होते ही ‘मंडला मर्डर्स’  को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है. सोशल मीडिया पर भी इसके बारे में खूब चर्चा हो रही है. असल लोकेशन्स पर फिल्माई गई इस सीरीज की रियलिस्टिक अप्रोच ने इसे और भी प्रभावशाली बना दिया है.

क्या है ‘मंडला मर्डर्स’ की कहानी?

इस क्राइम-थ्रिलर की कहानी एक काल्पनिक कस्बे चरणदासपुर में घटती है, जहां रहस्यमयी हत्याओं की एक श्रृंखला सामने आती है. कहानी दो पुलिस अधिकारियों की नजर से सामने आती है, जो इन अपराधों की तह तक जाने की कोशिश में जुटे हैं. सस्पेंस और ट्विस्ट से भरी इस कहानी में हर एपिसोड के बाद जिज्ञासा और बढ़ जाती है.

मुख्य किरदारों की बात करें तो वाणी कपूर, वैभव राज गुप्ता, सुरवीन चावला और श्रिया पिलगांवकर ने अपने-अपने रोल्स में जान डाल दी है. उनके प्रदर्शन ने इस सीरीज को एक अलग लेवल पर पहुंचा दिया है, खासकर थ्रिलर के चाहने वालों के लिए यह किसी ट्रीट से कम नहीं.

असली है या काल्पनिक?

कई दर्शक मान रहे हैं कि सीरीज की कहानी किसी सच्ची घटना से प्रेरित है. इसकी प्रामाणिकता, लोकेशन और किरदारों की गहराई यह भ्रम पैदा करती है कि शायद यह किसी रियल केस पर बेस्ड हो. हालांकि, अभी तक मेकर्स की तरफ से ऐसा कोई दावा नहीं आया है जो इसकी पुष्टि करता हो कि कहानी असल घटनाओं पर आधारित है. यानी, ये एक शानदार काल्पनिक कहानी है, जिसे इस तरह लिखा और फिल्माया गया है कि वह असल लगती है.

प्रयागराज में हुई शूटिंग

इस सीरीज की एक और खास बात है इसकी शूटिंग लोकेशन्स. मंडला मर्डर्स को कई शहरों में फिल्माया गया है, जिनमें प्रयागराज मेन है. एक्टर वैभव राज गुप्ता ने खुद इस बात का खुलासा किया कि 2023 में जब शूटिंग शुरू हुई थी, तब लोकेशन्स का चुनाव डार्क थीम को ध्यान में रखकर किया गया था. इससे लोगों को एक रियल एक्सपीरिएंस महसूस होता है. अगर आप भी सस्पेंस, थ्रिल और रियलिस्टिक क्राइम कहानियों के शौकीन हैं, तो मंडला मर्डर्स को मिस न करें.

 

