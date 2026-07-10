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इस थ्रिलर कॉमेडी सीरीज ने जियो हॉटस्टार पर रचा इतिहास, ठुकरा के मेरा प्यार को छोड़ा पीछे, गाने को मिल रहा प्यार

अगर आप बढ़िया वेब सीरीज देखना चाहते हैं, तो प्रीतम एंड पेड्रो एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है. रिलीज के बाद कम समय में ही सीरीज ने नया इतिहास रच दिया है. ये सबसे ज्यादा देखा जाने वाला शो बन गया है.

By: Deepika Pandey | Published: July 10, 2026 12:27:07 PM IST

प्रीतम एंड पेड्रो वेब सीरीज
प्रीतम एंड पेड्रो वेब सीरीज


Pritam and Pedro Web Series: ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर लाफ्टर शेफ और ठुकरा के मेरा प्यार जैसे शोज सबसे ज्यादा देखे जाते हैं. हालांकि बीते शुक्रवार जियो हॉटस्टार पर 6 एपिसोड की क्राइम, ड्रामा, थ्रिलर और कॉमेडी सीरीज प्रीतम एंड पेड्रो रिलीज हुई, जिसने आते ही धमाल मचा दिया. ये सीरीज  इन दिनों धमाल मचा रही है. इसने आते ही जियो हॉट स्टार पर नया इतिहास रच दिया है. 

प्रीतम एंड पेड्रो के मिली ये सफलता

राजकुमार हिरानी की मचअवेटेड ओटीटी डेब्यू सीरीज ‘प्रीतम एंड पेड्रो’ ने जियोहॉटस्टार पर शानदार सफलता हासिल की है. ये जियो हॉटस्टार पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाला शो बन गया है. इस सीरीज ने स्क्रिप्टेड शो के लिए अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग दर्ज की है. बता दें कि ये सीरीज तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी, कन्नड़ और हिंदी में रिलीज हुई है. 

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राजकुमार हिरानी ने जताई खुशी

वहीं इस सीरीज के टेंडिंग में आने के बाद राजकुमार हिरानी ने कहा कि दर्शकों ने अपना कीमती समय देकर इस सीरीज़ के पक्ष में अपना फैसला सुनाया है. लगातार बिंज-वॉचिंग, दोबारा देखने की प्रवृत्ति और ‘प्रीतम एंड पेड्रो’ को मिला भरपूर प्यार पूरी टीम के लिए बेहद विनम्र और संतोषजनक अनुभव रहा है. उन्होंने कहा कि यह देखकर खुशी होती है कि सीरीज़ के किरदार देशभर में लोगों की बातचीत का हिस्सा बन गए हैं.

कैसी कहानियां पसंद करते हैं दर्शक?

उन्होंने आगे कहा कि लंबे समय से यह धारणा रही है कि ओटीटी पर केवल गंभीर और डार्क कहानियां ही सफल होती हैं. हालांकि इस सीरीज़ को मिली शानदार स्वीकार्यता इस बात का प्रमाण है कि दर्शक किसी खास जॉनर को नहीं बल्कि कहानियों को पसंद करते हैं. ऐसी कहानियां जो उन्हें हंसाएं, भावुक करें और क्रेडिट रोल खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक उनके दिलों-दिमाग में बनी रहें. उन्होंने यह भी कहा कि सीरीज़ का अलग-अलग भाषाओं में दर्शकों तक पहुंचना इस बात का सबूत है कि भावनाओं की कोई भाषा या सीमा नहीं होती. अंत में उन्होंने इस कहानी पर भरोसा जताने और इसे देशभर के करोड़ों दर्शकों तक पहुंचाने के लिए जियोहॉटस्टार का दिल से आभार व्यक्त किया.

प्रीतम एंड पेड्रो

प्रीतम एंड पेड्रो की कहानी लोगों को काफी पसंद आ रही है. ये एक इंडियन साइबर क्राइम कॉमेडी थ्रिलर सीरीज है. ये सीरीज 3 जुलाई 2026 को बड़े पर्दे पर रिलीज हुई है. इसमें 6 एपिसोड हैं और इसे IMDb पर 8 रेटिंग मिली है. इस सीरीज में अरशद वारसी और वीर हिरानी की खूबसूरत कहानी दिखाई गई है. इसमें विक्रांत मैसी, बोमन ईरानी और मोना सिंह भी हैं. 

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