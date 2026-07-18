सिर्फ 2 शेरों से बना था ये अधूरा गाना, 61 साल पहले मोहम्मद रफी की आवाज ने बना दिया कल्ट क्लासिक, आज भी झूमते हैं लोग!

61 साल पहले बॉलीवुड में मोहम्मद रफी ने एक ऐसा गाना गाया था, जो अधूरा है. उनकी आवाज का जादू ऐसा चला कि लोगों को पता ही नहीं चला कि ये गाना अधूरा है.

बिना कभी शराब को हाथ लगाए उन्होंने शराब से जुड़े इस प्यारे से गाने को गाया था, जो आज भी लोगों को मदहोश करता आ रहा है. हम बात कर रहे हैं साल 1965 में आई फिल्म काजल (Kajal) के गीत ‘छू लेने दो नाजुक होठों को (Chu Lene Do Najuk Hothon Ko)’ की.

दिलचस्प है इस गाने का किस्सा

इस सदाबहार गीत के पीछे एक दिलचस्प कहानी है कि ये गाना आज तक क्यों अधूरा है. दरअसल फिल्म के डायरेक्टर राम माहेश्वरी को एक सीन के लिए दो लाइन की शायरी की जरूरत थी. इस सीन में फिल्म के हीरो राजकुमार लेजेंड्री एक्ट्रेस मीना कुमारी को शराब ऑफर करते हैं. इस सीन को फिल्माने के लिए मोहम्मद रफी ने इतना बेहतरीन गाना गाया कि आज भी संगीत प्रेमियों द्वारा इस गाने को पसंद किया जाता है.

हालांकि, डायरेक्टर की मांग के अनुसार महान शायर साधिर लुधियानवी ने दो बेहतरीन शेर लिख दिए. सबकुछ तय हो चुका था, लेकिन फिर स्टूडियो में कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास बदल दिया. म्यूजिक डायरेक्टर रवि साहब उन दो लाइनों के लिए बैकग्राउंड तैयार कर रहे थे, लेकिन तभी उन्होंने एक नई धुन तैयार कर दी. उन्होंने डायरेक्टर से जिद की कि इसे सिर्फ शायरी न रहने दिया जाए. हालांकि फिल्म के डायरेक्टर थोड़ा हिचक रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने इजाजत दे दी.

मोहम्मद रफी की आवाज का जादू

जब मोहम्मद रफी ने स्टूडियो में माइक के सामने खड़े होकर गाना गाया तो हर शख्स दंग रह गया. रफी साहब की आवाज में जो दर्द, कशिश और मदहोशी थी वो किसी जादू से कम नहीं लग रही थी. जैसी ही ये दो लाइनें खत्म हुईं डायरेक्टर इतने खुश हुए कि उन्होंने तीसरे अंतरे की डिमांड की. साहिर लुधियानवी ने बहुत कोशिश की कि तीसरा अन्तरा भी लिख दिया जाये, लेकिन वो भी नहीं लिख पाए. इस तरह इस गाने को ऐसे ही अधूरा रिकॉर्ड किया गया. लेकिन रफी साहब ने इतने स्टाइल से इस गाने का अंत किया कि किसी को समझ ही नहीं आया कि ये अधूरा है.