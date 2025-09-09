Home > मनोरंजन > इंफ्लूएंसर > इस शख्स पर है Uorfi Javed की गंदी तस्वीरें, दे रहा अब लीक करने की धमकी! डर से घबराई एक्ट्रेस ने शेयर किया पोस्ट

इस शख्स पर है Uorfi Javed की गंदी तस्वीरें, दे रहा अब लीक करने की धमकी! डर से घबराई एक्ट्रेस ने शेयर किया पोस्ट

Uorfi Javed Threatening By A Men To Leak Her Morphed Photos: बोल्ड और अतरंगी अंदाज को लेकर चर्चा में एक्ट्रेस उर्फी जावेद इन दिनों अपनी तस्वीरों को लेकर बड़ी मुसीबत में फंस गई है। एक शख्स एक्ट्रेस की गंदी तस्वीरों को वायरल करने की धमकी उन्हें दे रहा है।

September 9, 2025

 Leak Urfi Javed Morphed Photos: एक्ट्रेस उर्फी जावेद हमेशा अपने बोल्ड और अतरंगी अंदाज को लेकर चर्चा में रहती हैं और अपने इंस्टाग्राम पर अपनी हद से ज्यादा बोल्ड और सेक्सी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं, इस वजह से एक्ट्रेस को कई बार ट्रोल भी किया जाता हैं। वहीं अब एक शख्स उर्फी जावेद (Uorfi Javed)को उनकी गंदी तस्वीरें लीक करने की धमकी दे रहा है, जिसके बारे में खूद एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर बताया है। 

सोशल मीडिया पर होता लड़कियों की फोटो का मिसयूज

दरअसल, आज के दौर मे सोशल मीडिया पर लड़कियों की फेक फोटो और वीडिया लीक करना एक बड़ी समस्या बन चुका है, कई ऐसे लोग हैं, जो लड़कियों की तस्वीरों का गलत इस्तेमाल करते हैं और फिर बाद में उन्हें धमकियां देते हैं, इन सब गंदी हरकतों का शिकार सिर्फ आम लड़कियां ही नहीं बल्कि सेलेब्स भी होते हैं और ऐसी ही घटना का शिकार हाल ही में  ‘बिग बॉस ओटीटी’ (Bigg Boss OTT) फेम उर्फी जावेद (Uorfi Javed) हुई हैं, इस बात का खुलासा खुद एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर करके किया है और एक्ट्रेस ने कहा है कि किसी शख्स ने उनकी तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ की है और उन तस्वीरों को वायरल करने की धमकी उन्हें लगातार दे रहा है। 

उर्फी जावेद को मिल रही धमकियां

उर्फी जावेद (Uorfi Javed) ने बताया है कि उन्हें सोशल मीडिया पर एक शख्स ने उनकी तस्वीर को गंदा एडिटेड किया है और अब उनकी तस्वीरों को लीक करने की धमकी दे रहै और एक्ट्रेस ने कहा है कि वो अब इसके खिलाफ बेहद कड़ा फैसला लेंगी और केस दर्ज करवाएंगी। उर्फी जावेद ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर उस शख्स का इंस्टाग्राम प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है और कैप्शन में लिखा है- ‘ये घटिया आदमी मेरी तस्वीरों से छेड़छाड़ करके उन्हें अपलोड करने की धमकी मुझे दे रहा है और इतनी ही नहीं उसने एक एडिट की हुई तस्वीर भी मुझे भेजी है।’

उर्फी जावेद ने इंस्टाग्राम पर शेयर की तस्वीरें

उर्फी जावेद ने इंस्टाग्राम स्टोर पर लिखा, ‘मैं इस शख्स को ऑफिशियल कंप्लेंट दर्ज करवाऊंगी, लेकिन लेडीज अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना हो रही है, तो प्लीज बिना डरे पुलिस कंप्लेंट करें। इसमें प्रॉब्लम आपकी नहीं हैं, बक्लि उनकी है जो इस तरह की हरकत करते हैं, ऐसे आदमी सोसाइटी पर धब्बा हैं। बता दें जो शख्स उर्फी जावेद को उनकी गंदी तस्वीरें बनाकर उन्हें लीक करने की धमकी दे रहा है, वो एक रील क्रिएटर है, जिसके इंस्टाग्राम पर उसके 4 हजार के करीब फॉलोअर्स हैं।

