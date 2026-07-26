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जंतर-मंतर प्रोटेस्ट में हिट हो गया ये फ्लॉप गीत! फैज अहमद फैज की नज्म से बना ये गाना, इंस्टाग्राम पर भी कर रहा ट्रेंड

दिल्ली के जंतर-मंतर पर कई दिनों से चल रहा छात्र आंदोलन समाप्त हो गया है, लेकिन इस आंदोलन ने एक 8 साल पुराने फ्लॉप गाने को अमर कर दिया है.

By: Shivangi Shukla | Published: July 26, 2026 1:01:21 PM IST

नवाजुद्दीन सिद्दीकी
नवाजुद्दीन सिद्दीकी


1 महीने से दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहा छात्र आंदोलन अब पूरी तरह से समाप्त हो गया है. नीट पेपर लीक मामले के खिलाफ हुए इस प्रोटेस्ट ने दुनियाभर के लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा.

इस आंदोलन से एक और जो चीज हुई वो ये है कि इस प्रोटेस्ट की रील्स और वीडियो ने 8 साल पुराने उस गीत को अमर बना दिया, जो रिलीज के वक्त उतना मशहूर नहीं हुआ था. आइये जानते हैं वो कौन-सा गाना है.

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प्रोटेस्ट की आवाज और पहचान बना ये गीत

इस प्रोटेस्ट की रील्स और वीडियो इंस्टाग्राम पर छा गए थे. और इन रील्स में जो गाना सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा था और ट्रेंड कर रहा था, वो 8 साल पहले नवाजुद्दीन सिद्दीकी अभिनीत फिल्म मंटो का है. जब ये गाना रिलीज हुआ था उस वक्त ये उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ था. लेकिन छात्र आंदोलन ने इस गाने को हमेशा के लिए अमर बना दिया. लोगों की आवाज बन गया ये गीत. हम बात कर रहे हैं ‘बोल के लब आजाद हैं तेरे (bol ke lab azad hain tere)’ गाने की. 

नंदिता दास के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म मंटो के इस गाने ने जंतर मंतर पर हुए छात्र आंदोलन को आवाज और पहचान दी, खासतौर पर ऑनलाइन. अगर आप भी इंस्टाग्राम खोलकर देखेंगे तो आपको तमाम प्रोटेस्ट रील्स में ये मंटो फिल्म का ये गाना बैकग्राउंड स्कोर के तौर पर सुनने मिल जाएगा.

राशिद खान की आवाज 

बोल के लब आजाद हैं… गाने को मशहूर गायक राशिद खान और विद्या शाह ने गाया है, जबकि इसकी संगीतकार स्नेह खानवलकर हैं. सबसे दिलचस्प इस गाने के बोल हैं जो दिग्गज शायर फैज अहमद फैज द्वारा लिखी गई इंकलाबी नज्म बोल के लब आजाद हैं तेरे… से लिए गए हैं.

Tags: bollywoodentertainmentnawazuddin siddiqui
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