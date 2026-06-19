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37 साल पहले 56 रुपये में बना था ये भोजपुरी गाना, बन गया सलमान खान के करियर का सबसे हिट सॉन्ग, शारदा सिन्हा ने दी थी आवाज

जब 'मैंने प्यार किया' रिलीज हुई तो उस फिल्म ने सलमान खान को स्टारडम दिया. इस फिल्म में लोकप्रिय गायिका शारदा सिन्हा की आवाज में एक भोजपुरी गाना भी था, जो 37 साल बाद भी कल्ट क्लासिक बना हुआ है.

By: Shivangi Shukla | Published: June 19, 2026 5:02:35 PM IST

सलमान खान के करियर का सबसे हिट सॉन्ग
सलमान खान के करियर का सबसे हिट सॉन्ग


80s के दशक के आखिरी साल में जब सलमान खान के करियर का शुरुआती दौर था, उस समय जब ‘मैंने प्यार किया’ रिलीज हुई तो उस फिल्म ने सलमान खान को स्टारडम दिया. इस फिल्म में लोकप्रिय गायिका शारदा सिन्हा की आवाज में एक भोजपुरी गाना भी था, जो 37 साल बाद भी कल्ट क्लासिक बना हुआ है. 

बिहार की मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा ने लोकगीतों के साथ-साथ कई हिंदी फिल्मों में भी यादगार और सदाबहार गीत गाने गाये हैं. सलमान खान और भाग्यश्री पर फिल्माया गया ये गाना आज भी लोगों को बेहद पसंद है.

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शारदा सिन्हा ने गाया था ये कल्ट क्लासिक सॉन्ग  

यह गाना सलमान खान (Salman Khan) की डेब्यू फिल्म मैंने प्यार किया के लिए बनाया गया था. बता दें कि सलमान खान इससे पहले भी फिल्मों में काम कर चुके थे, लेकिन मुख्य किरदार के रूप में ये उनकी पहली फिल्म है. लेकिन दिलचस्प बात ये है कि शारदा सिन्हा ने भी इसी फिल्म के साथ ही बॉलीवुड में अपना संगीत डेब्यू किया था. 37 साल पहले बने इस गाने का जादू आज भी बरकरार है. ये गाना है; ‘कहे तोसे सजना.’

शारदा सिन्हा को इस गाने के लिए मिली थी 56 रुपये फीस

1989 में रिलीज हुई रोमांटिक फिल्म मैंने प्यार किया (Maine Pyar Kiya) को 1 करोड़ रुपये के बजट में बनाया गया था. यह फिल्म सुपरहिट थी और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 45 करोड़ रुपये की रिकॉर्डतोड़ कमाई की थी. बता दें कि इस डेब्यू फिल्म के लिए आज करोड़ों की फीस लेने वाले सलमान खान को 30,000 रुपये दिए गये थे. इसके अलावा शारदा सिन्हा (Sharda Sinha) को भी यह कल्ट गाना बनाने के लिए सिर्फ 56 रुपये की ही फीस मिली थी. हालांकि शारदा सिन्हा ने फिल्मों के लिए ज्यादा गाना नहीं गाया और लोक गीतों को ही प्राथमिकता दी. उन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर का मशहूर गाना तार बिजली से पतले हमारे पिया भी गाया था.

Tags: bollywoodentertainmentsalman khan
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