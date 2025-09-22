14 बार फेल हुई थी इस एक्ट्रेस की प्रेग्नेंसी, फिर सलमान खान की सलाह ने कर दिया ‘चमत्कार’

Kashmera Shah Pregnancy: कश्मीरा शाह (Kashmera Shah) का नाम टेलीविजन की बोल्ड एक्ट्रेसेस में शुमार किया जाता है. वह सालों से टीवी इंडस्ट्री में नाम कमा रही हैं. उन्होंने कुछ बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है जिनमें यस बॉस जैसी फिल्में शामिल हैं. कश्मीरा अपने बोल्ड फोटोशूट और पर्सनल लाइफ की वजह से भी सुर्खियां बटोरती रहती हैं. कश्मीरा की शादी टीवी के फेमस कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक (Krushna Abhishek) से हुई है. दोनों की लव स्टोरी भी काफी दिलचस्प है.

2013 में हुई थी कृष्णा-कश्मीरा की शादी

इन्होंने 2012 में डेटिंग शुरू की थी. फिल्म ‘पप्पू पास हो गया’ के सेट पर इनकी नजदीकियां बढ़ी थीं. शूटिंग के दौरान और बाद का भी सारा वक्त ये साथ में बिताने लगे थे. जल्द ही इनकी दोस्ती प्यार में बदल गईं और ये कुछ सालों तक लिव इन में रहे. 2013 में इन्होंने अपने रिश्ते को नाम देते हुए एक-दूसरे से शादी कर ली. कश्मीरा की ये दूसरी शादी थी. इससे पहले उन्होंने 2007 में ब्रैड लिस्टरमैन से शादी की थी लेकिन फिर इनका तलाक हो गया और कश्मीर ने कृष्णा से शादी करके दोबारा अपना घर बसा लिया.

14 बार फेल हुई प्रेग्नेंसी

कृष्णा से शादी के बाद कश्मीरा की प्रेग्नेंसी की जद्दोजहद शुरू हुई. उन्होंने कई बार नैचुरली प्रेग्नेंट होने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहीं. एक इंटरव्यू में कश्मीरा ने बताया था कि उनकी प्रेग्नेंसी 14 बार फेल रही जिससे वो बेहद निराश हो गई थीं. उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें, ऐसे में एक दिन सुपरस्टार सलमान खान ने उन्हें सरोगेसी ट्राय करने को कहा. कृष्णा और कश्मीरा ने सलमान की सलाह मानकर सरोगेसी आजमायी और फिर उनके घर में दो जुड़वा बेटों का जन्म हुआ. कश्मीरा और कृष्णा अब अपनी कंप्लीट फॅमिली के साथ बहुत खुश हैं. दोनों अक्सर अपने दोनों बेटों के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करते रहते हैं.

कश्मीरा का नाम कुछ विवादों से भी जुड़ चुका है. कृष्णा और गोविंदा के झगड़े में भी कश्मीरा का नाम सामने आया था. कहा गया था कि दोनों एक्टर्स के बीच विवाद कश्मीरा के एक कमेन्ट की वजह से ही हुआ था. उन्होंने सोशल मीडिया पर गोविंदा को इशारों-इशारों में शादियों में नाचने वाला एक्टर कह दिया था.