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‘Alpha’ में एक्टर्स से ज्यादा इस एक्ट्रेस ने ली फीस, आलिया भट्ट की फीस जानकर उड़ जाएंगे होश, शरवरी और बॉबी देओल को छोड़ा काफी पीछे

Alia Bhatt fees in Alpha: 'अल्फा' की कास्ट की फीस को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. जानकारी के अनुसार इस फिल्म में आलिया भट्ट ने सभी स्टार कास्ट से ज्यादा फीस ली है.

By: Shivangi Shukla | Published: July 1, 2026 3:08:22 PM IST

'Alpha' में एक्टर्स से ज्यादा इस एक्ट्रेस ने ली फीस
'Alpha' में एक्टर्स से ज्यादा इस एक्ट्रेस ने ली फीस


Alpha Star Cast Fees: आलिया भट्ट और शरवरी की फिल्म ‘अल्फा’ कई बार टलने के बाद आखिरकार 3 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है. वाईआरएफ के जासूसी यूनिवर्स की यह महिला प्रधान फिल्म इस साल की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक रही है जिसका निर्देशन शिव रावेल ने किया है. 

फिल्म के टीज़र और ट्रेलर को मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली, लेकिन अब ‘अल्फा’ की कास्ट की फीस को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. जानकारी के अनुसार इस फिल्म में आलिया भट्ट ने सभी स्टार कास्ट से ज्यादा फीस ली है.

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आलिया भट्ट ने शेयर किया शूटिंग का अनुभव 

आलिया ने हाल ही में अल्फा पर काम करने के बारे में बात की थी और बताया था कि यह फिल्म सेट पर उनके अब तक के सबसे मजेदार अनुभवों में से एक था. उन्होंने कहा, “एक्शन, भव्यता और रोमांच से भरी इस दुनिया में कदम रखना वाकई बहुत रोमांचक था. इसने मुझे उन तरीकों से चुनौती दी जिनका मैंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था, और मुझे इसका हर पल बहुत पसंद आया.” 

बता दें कि इस जासूसी थ्रिलर में आलिया भट्ट और शरवरी वाघ मुख्य भूमिका में हैं. जानकारी के अनुसार आलिया भट्ट फिल्म में कथित तौर पर कमाई के मामले में सबसे आगे हैं. 

किस कलाकार ने ली कितनी फीस 

एशियानेट न्यूज़ के अनुसार, अल्फा 100 करोड़ रुपये के बजट पर बनी है; हालांकि, फिल्म के निर्माताओं ने इसकी पुष्टि नहीं की है. वहीं आलिया भट्ट की बात करें तो, उन्हें सुपर एजेंट सीता के किरदार के लिए कथित तौर पर 25 करोड़ रुपये मिले हैं. वहीं, शरवरी को फिल्म में उनके किरदार के लिए 3 करोड़ रुपये दिए गए हैं. हालांकि, उनके किरदार के बारे में जानकारी अभी गुप्त रखी गई है. जानकारी के अनुसार फिल्म में सबसे ज्यादा फीस आलिया भट्ट ने ही ली है.

इसके अलावा फिल्म में विलेन की भूमिका निभाने वाले बॉबी देओल को कथित तौर पर इस भूमिका के लिए 6 करोड़ रुपये मिल रहे हैं, और अनिल कपूर को भी इतनी ही फीस मिल रही है. बता दें कि मुख्य कलाकारों के साथ-साथ, फिल्म में ऋतिक रोशन का भी कैमियो रोल है, जो वॉर और वॉर 2 में मेजर कबीर की अपनी भूमिका को दोहराएंगे. जानकारी के अनुसार ऋतिक रोशन ने भी कैमियो रोल के लिए 3-4 करोड़ रु. लिए हैं.

Tags: alia bhattbollywoodentertainmentSharvari wagh
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