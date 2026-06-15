25 साल पहले लगान के सेट पर हुई थी मुलाकात, आज पति पत्नी, परीकथा से कम नहीं है अमीन हाजी और शार्लेट की लवस्टोरी

25 Years of Lagaan: हाल ही में लेजेंड्री फिल्म लगान को रिलीज हुए 25 साल पूरे हो चुके हैं. अभिनेता अमीन हाजी भी अपनी पत्नी शार्लोट व्हिटबी-कोल्स और अपनी दो बेटियों समर और स्काई के साथ फिल्म के 25 साल पूरे होने के जश्न में शामिल हुए.

अमीन हाजी और शार्लेट की पहली मुलाकात इसी फिल्म के सेट पर हुई थे, जिसके बाद दोनों रिलेशनशिप में आये और शादी कर ली. इस कार्यक्रम की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

अमीन हाजी और शार्लेट का पोस्ट वायरल

अमीन के साथ एक साझा पोस्ट में शार्लोट ने लिखा, “लगान के 25 साल पूरे! मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यह फिल्म मेरी जिंदगी को इस तरह बदल देगी और मुझे मेरे परिवार का इतना खूबसूरत तोहफा देगी. मैं हमेशा आभारी रहूंगी. # lagaan25years।” एक अन्य साझा पोस्ट में अमीन ने लिखा, “लगान, अपने सबसे बड़े तोहफे के लिए धन्यवाद!”

अमीन हाजी को फिल्म लगान (2001) में बाघा (मंदिर के मूक ढोल वादक) की भूमिका के लिए व्यापक रूप से पहचाना जाता है. फिल्म की शूटिंग के दौरान अभिनेता की मुलाकात ब्रिटिश सामाजिक मानवविज्ञानी और निर्माता शार्लेट से हुई और उसी समय से उनके रिश्ते की शुरुआत हुई. शार्लेट फिल्म में शामिल ब्रिटिश कलाकारों में से एक थीं. बाद में इस जोड़े ने शादी कर ली और साथ मिलकर परिवार बसाया. हाजी अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी निजी जिंदगी की तस्वीरें शेयर करते रहते हैं, जिनमें उनकी पत्नी और बेटियों के साथ बिताए पल शामिल हैं. बता दें कि उनकी और शार्लोट की शादी में फिल्म निर्माता आमिर खान और किरण राव भी शामिल हुए थे.

आमिर खान और किरण ने भी लुटाया प्यार

कुछ साल पहले, आमिर ने आमिर और किरण की एक तस्वीर भी शेयर की थी. उन्होंने लिखा, “शार्लोट 23 साल की थीं जब हम लगान के सेट पर मिले थे. उन्होंने अपनी दयालुता, सहानुभूति और गर्मजोशी से मुझे ‘तीन गुना’ के उस उथल-पुथल से मुक्ति दिलाई जिससे मैं जूझ रहा था. शार्लोट अब ब्रिस्टल से भी ज़्यादा समय से भारत में हैं; उन्होंने हिंदी सीख ली है, मराठी समझती हैं और मेरे अंदर के भारतीय को प्यार करती हैं. जन्मदिन मुबारक हो, मेरी सोलमेट, मेरी धूप. हमेशा खुश रहो, मेरी जान. हैप्पी डेज़, तुम्हारी इकलौती कमज़ोरी की तरफ से.”

जब लगान बन गई कल्ट क्लासिक

आशुतोष गोवारिकर द्वारा निर्देशित और आमिर खान द्वारा निर्मित, लगान 2001 में रिलीज हुई और भारतीय सिनेमा की सबसे समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्मों में से एक बन गई. सन् 1893 में ब्रिटिश राज के दौरान बनी यह फिल्म सूखे से प्रभावित क्षेत्र के ग्रामीणों के एक समूह की कहानी बताती है, जो उन पर लगाए गए भारी करों का भुगतान करने से बचने के प्रयास में ब्रिटिश अधिकारियों को क्रिकेट के खेल के लिए चुनौती देते हैं. इस फिल्म में आमिर खान ने भुवन नामक व्यक्ति की मुख्य भूमिका निभाई, जबकि राहेल शेली ने ब्रिटिश अधिकारी कैप्टन एंड्रयू रसेल (पॉल ब्लैकथॉर्न द्वारा अभिनीत) की दयालु बहन एलिजाबेथ रसेल का किरदार निभाया था.

इस फिल्म को भारत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक सराहना मिली थी. इसे सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया और साथ ही इसने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सहित कई पुरस्कार भी जीते.