Home > मनोरंजन > फटी की फटी रह जायेंगी आखें, जब देखेंगे इन टीवी एक्ट्रेसेस के बोल्ड सीन, कम उम्र में की थी सारी हदें पार

फटी की फटी रह जायेंगी आखें, जब देखेंगे इन टीवी एक्ट्रेसेस के बोल्ड सीन, कम उम्र में की थी सारी हदें पार

TV Actress Who Gave Bold Scene In Serial For Trp Rating: कई टीवी एक्ट्रेसेस ऐसी है, जिन्होंने बेहद कम उम्र में बोल्ड सीन दिए हैं और टीवी के शो की टीआरपी नंबर वन पर ले आई हैं। तो चलिए जानते हैं, टीवी की उन हसीनाओं के बारें में जिन्होंने कम उम्र में बेहद बोल्ड सीन दिए और पार कर दी सारी हदें।

Published By: chhaya sharma
Published: August 7, 2025 16:56:37 IST

फटी की फटी रह जायेंगी आखें, जब देखेंगे इन टीवी एक्ट्रेसेस के बोल्ड सीन, कम उम्र में की थी सारी हदें पार

TV Actress Who Gave Bold Scene In Serials: कई टीवी सीरियल अपने शो में रोमांस का एंगल डालते हैं, जो लोगों को देखना बेहद पसंद होता हैं।  वहीं टीवी एक्ट्रेसेस भी अपनी बोल्डनेस से शो की टीआरपी बढ़ाने का काम करती हैं।  ऐसे में कई टीवी एक्ट्रेसेस ऐसी है, जिन्होंने बेहद कम उम्र में बोल्ड सीन दिए हैं और टीवी के शो की टीआरपी नंबर वन पर ले आई हैं। तो चलिए जानते हैं, टीवी की उन हसीनाओं के बारें में जिन्होंने कम उम्र में बेहद बोल्ड सीन दिए और पार कर दी सारी हदें।

इन टीवी एक्ट्रेसेस ने पार की बोल्डनेस की हदें पार (These TV Actresses Crossed The Limits Of Boldness)

टीवी शो की पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए मेकर्स कई तरह के सीन सीरियल में डालते हैं, जिससे लोग उनके सीरिएल को पसंद करें और उनके टीवी शो की टीआरपी बढ़ जाए, ऐसे में कई एक्ट्रेसेस ऐसी है, जिन्होंने टीवी सीरिएल में कई  बोल्ड सीन दिए हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं, टीवी की उन हसीनाओं की जिन्हों कम उम्र में ही अपनी बोल्डनेस का जलवा दिखाकर हर किसी को हैरान कर दिया था। 

इन टीवी एक्ट्रेसेस ने कम उम्र में दिए थे बेहद बोल्ड सीन (These TV Actresses Gave Very Bold Scenes At A Young Age)

Reem Shaikh

रीम शेख  (Reem Shaikh)

रीम शोख ने टीवी शो ‘फना इश्क में मरजावां’ (Fanaa – Ishq Mein Marjawan) काम किया है, उस दौरान एक्ट्रेस सिर्फ 19 साल की थी। इस सीरिएल रीम शोख ने जैन इमाम के साथ काफी बोल्ड सीन्स दिए थे, जिसे देख हर कोई हैरान रह गया था। इस टीवी शो ‘फना इश्क में मरजावां’ से एक्ट्रेस की पॉपुलैरिटी काफी बढ़ गई थी और वह काफी ज्यादा चर्चा में आई थी।  

Shivangi Joshi

शिवांगी जोशी (Shivangi Joshi)

टीवी इंडस्ट्री की जानी-मानी एक्ट्रेस शिवांगी जोशी कई टीवी सीरियल में काम किया है। एक्ट्रेस ने स्टार प्लस के सबसे फेमस शो  ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में काम किया हैं, जिसमें शिवांगी जोशी ने कई सारे रोमांटिक सॉन्ग दिए हैं। शो ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) को करने के दौरान शिवांगी जोशी की उम्र महज 20 वर्ष थी।

Jannat Zubair Rahmani

जन्नत जुबैर (Jannat Zubair Rahmani)

पॉपुलर एक्ट्रेस जन्नत जुबैर ने सीरियल ‘तू आशिकी’ (Tu Aashiqui) में काम किया है, जिसमें एक्ट्रेस ने इंटीमेट’ सीन्स दिए हैं, उस दौरान एक्ट्रेस की उम्र बेहद छोटी हैं। लेकिन अब जन्नत जुबैर  ने कैमरे के सामने कोई भी किसिंग सीन्स करने  के लिए मना कर दिया है। 

Avneet Kaur

अवनीत कौर (Avneet Kaur)

नेशनल क्रश के नाम से मशहुर अवनीत कौर इंडस्ट्री में अपने बोल्ड अंदाज को लेकर चर्चा में रहती हैं। एक्ट्रेस ने फेमस टीवी शो ‘अलादीन नाम तो सुना होगा’ (Aladdin – Naam Toh Suna Hoga) में जैस्मिन का किरदार निभाया था। इस  शो में अवनीत कौर और सिद्धार्थ निगम ने एक साथ कई रोमांटिक सीन्स थे। टीवी शो ‘अलादीन नाम तो सुना होगा’ करने के दौरान महज अवनीत कौर 18 साल की थी

Tags: Actresses Gave Bold ScenesBoldbold actressBold Tv ActressSerial Trp RatingThese Tv Actresses Gave Very Bold ScenesTv ActressTv Actress Who Gave Bold SceneTv Actresses Crossed The Limits Of BoldnessTv Actresses Gave Bold Scenes
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

क्या है तिरंगे के रंगों का मतलब और अशोक चक्र...

August 7, 2025

बालों को नैचुरली करना चाहते काला, तो अपनाएं ये 5...

August 7, 2025

इस तरह खाना शुरू कर दे मखाना, 1 नही मिलेंगे...

August 7, 2025

लीची जैसे स्वाद वाले इस फल में छिपा है सेहत...

August 7, 2025

पीली ततैया के काटने पर करें ये उपाय, मिनटों में...

August 7, 2025

क्या आप भी पीरियड्स के दर्द से है परेशान, इन...

August 7, 2025
फटी की फटी रह जायेंगी आखें, जब देखेंगे इन टीवी एक्ट्रेसेस के बोल्ड सीन, कम उम्र में की थी सारी हदें पार

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

फटी की फटी रह जायेंगी आखें, जब देखेंगे इन टीवी एक्ट्रेसेस के बोल्ड सीन, कम उम्र में की थी सारी हदें पार

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

फटी की फटी रह जायेंगी आखें, जब देखेंगे इन टीवी एक्ट्रेसेस के बोल्ड सीन, कम उम्र में की थी सारी हदें पार
फटी की फटी रह जायेंगी आखें, जब देखेंगे इन टीवी एक्ट्रेसेस के बोल्ड सीन, कम उम्र में की थी सारी हदें पार
फटी की फटी रह जायेंगी आखें, जब देखेंगे इन टीवी एक्ट्रेसेस के बोल्ड सीन, कम उम्र में की थी सारी हदें पार
फटी की फटी रह जायेंगी आखें, जब देखेंगे इन टीवी एक्ट्रेसेस के बोल्ड सीन, कम उम्र में की थी सारी हदें पार
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?