दिल दहलाने वाले खौफनाक क्राइम पर बनी ये 5 Best Web Series हैं Ott पर Must Watch, दिए गए हैं ऐसे भयंकर सीन देख थर-थर कांपेंगे पैर

Best Web Series To Watch: आज के दौर में लोग थिएटर से ज्यादा घर पर आराम से ओटीटी (OTT) पर फिल्मे देखने पसंद करते है और ओटीटी पर की ऐसी फिल्में और वेब सीरीज है, जो आपको थिएटर पर देखने को नहीं मिल सकती हैं। ऐसे में अगर आप भी कोई बेस्ट वेब सीरीज टू वॉच ढंढ रहे हैं, जिसे देखने के बाद आपका दिन बन जाए। तो हम आपके लिए लाए हैं यहां 5 सबसे बेस्ट वेब सीरीज (Web Series Hindi), जो मस्ट वॉच है। यहां बताई गई सभी बेस्ट वेब सीरीज सच्ची घटनाओं पर अधारीत हैं, जिन्हें देख आपकी रूह काप जाएगी और आप सोचेंगे की क्या ऐसा भी कोई किसी के साथ कर सकता हैं। इन टॉप थ्रिलर और क्राइम सीरीज में दिए गए केस में दिए गए क्रिमिनल्स ने अपने हैवानियत की हदें पार की है।

‘ट्रायल बाय फायर’ (Trial by Fire)

2003 में रिलीज हुई बेस्ट वेब सीरीज ‘ट्रायल बाय फायर’ (Trial By Fire) की कहानी सच्ची घटना उपहारण पर अधारीत है, जिसमें एक कपल अपने खोए हुए बच्चों के न्याय के लिए 25 साल लंबी लड़ाई लड़ते है। इस बेस्ट वेब सीरीज में अभय देओल और राजश्री देशपांडे ने अहम भूमिका निभाई है । वेब सीरीज ‘ट्रायल बाय फायर’ की कहानी बेहद इमोशनल है, जिसे देख आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। इसे IMDb पर 7.7 की रेटिंग मिली है। ‘ट्रायल बाय फायर’ को आप नेटफ्लिक्स (Netflix) पर देख सकते है।

‘दिल्ली क्राइम’ (Delhi crime)

नेटफ्लिक्स (Netflix) पर मौजूद बेस्ट वेब सीरीज ‘दिल्ली क्राइम’ (Delhi Crime) 2012 में हुए बेहद भयानक और दर्दनाक निर्भया रेप केस पर आधारित है। इस सीरीज में हैवानियत की हदें पार कर चुके क्रिमिनल्स को बेहद बखूबी से दिखाया गया है। वेब सीरीज ‘दिल्ली क्राइम’ शेफाली शाह ने पुलिस ऑफिसर का दमदार किरदार निभाया है और हर किसी का दिल जीता है। नेटफ्लिक्स की इस बेस्ट वेब सीरीज का एक-एक सीन बेहद खौफनाक और रियल है, जिसे देख आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। IMDb पर ‘दिल्ली क्राइम’ को 8.5 की रेटिंग मिली है.

‘स्कैम 1992’ (Scam 1992)

2020 में रिलीज हुई बेस्ट वेब सीरीज ‘स्कैम 1992’ (Scam 1992) हर्षद मेहता द्वारा किए गए स्टॉक मार्केट में सबसे बड़े घोटाले पर आधारीत है। इस बेस्ट वेब सीरीज में सस्पेस और थ्रिलर कुटकुट कर भरा है, जिसे देख आपका दिमाग भी घुम जाएगा। वेब सीरीज ‘स्कैम 1992’ में प्रतीक गांधी, अंजलि बरोट और श्रेया धनवंतर अहम भूमिका निभाई है। IMDB पर इस बेस्ट वेब सीरीज को 9.2 रेटिंग मिली है और आप ‘स्कैम 1992’ को सोनी लिव पर देख सकते है।

‘काफिर’ (Kaafir)

सच्ची घटना पर आधारित बेस्ट वेब सीरीज ‘काफिर’ (Kaafir) एक ऐसी महिला की कहानी है, जो पाकिस्तान से भारत आती है और गलती से यहां कैद हो जाती है। इसके बाद जो इस सीरीज में दिखाया गया है वो बेहद दिलचस्प है। सीरीज में सस्पेंस और थ्रिलर भी भर-भरकर दिया गया हैं। यह बेस्ट वेब सीरीज ‘काफिर’ मानवीय गरिमा और अन्याय के खिलाफ लड़ाई को दर्शाती है। IMDb पर इसे 8.3 की रेटिंग मिली है और आप काफिर’ को जी5 पर देख सकते है।

‘द मुंबई डायरीज’ (The Mumbai Diaries)

अमेजन प्राइम पर मौजूद ये मस्ट वॉच वेब सीरीज ‘द मुंबई डायरीज’ (The Mumbai Diaries) साल 2008 में मुंबई में हुए आंतकी हमले के दौरान डॉक्टरों और अस्पताल के कर्मचारियों पर बीते संघर्ष पर आधारित है। इस बेस्ट वेब सीरीज का निर्देशन निखिल आडवाणी ने किया है। वेब सीरीज ‘द मुंबई डायरीज’ में मोहित रैना, कोंकणा सेन शर्मा और टीना देसाई ने अहम भूमिका निभाई है। IMDb पर इसे 7.8 रेटिंग मिली है