रिलीज के साथ ही Salman Khan खान की फिल्म Sikandar का दिखा जबरदस्त क्रेज, क्या बॉक्स ऑफिस पर दिखा पाएगी कमाल?

मुंबई: सलमान खान की मच अवेटेड फिल्म ‘सिकंदर’ आखिरकार सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। फिल्म को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। वहीं इस मौके पर एक्टर सनी देओल ने भी सलमान को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, “ऑल द वेरी बेस्ट फॉर सिकंदर रिलीज, चक दे फट्टे।”

सिकंदर को लेकर सोशल मीडिया पर अलग-अलग रिएक्शन और वीडियो सामने आ रहे हैं। खास बात ये है कि फिल्म का जादू सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि विदेशों में भी फैंस इसे लेकर काफी एक्साइटेड हैं। लंदन से एक फैन ने थिएटर का वीडियो शेयर किया, जिसमें दर्शक फिल्म के गानों पर झूमते नजर आ रहे हैं। फैंस ने सलमान की दमदार परफॉर्मेंस की भी खूब तारीफ की।

Just watched #Sikandar in London, and it was an incredible film and experience!! @BeingSalmanKhan delivers a magnificent performance, supported by excellent BGM, imagery and plot! Excellent cast, including @iamRashmika! Whole cinema was bouncing #SikandarReview #SalmanKhan𓃵 pic.twitter.com/G9GQMoeeaf

