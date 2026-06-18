Welcome To The Jungle में दर्शकों के लिए है बड़ा सरप्राइज, फिल्म में इस एक्टर का है सीक्रेट कैमियो, अक्षय कुमार का जिगरी दोस्त है ये सुपरस्टार

अहमद खान के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म वेलकम टू द जंगल इस वक्त अपने गानों और ट्रेलर को लेकर छाई हुई है. वेलकम फ्रेंचाइजी की इस तीसरी फिल्म को लेकर लोग नोस्टैल्जिक महसूस कर रहे हैं. अक्षय कुमार स्टारर इस मूवी में 30 से ज्यादा फिल्मी सितारों ने काम किया है.

इसी बीच फिल्म में हिंदी सिनेमा के एक बड़े सुपरस्टार के कैमियो रोल की भी चर्चा हो रही है. इस बात को लेकर वेलकम टू द जंगल के एक्टर कृष्णा अभिषेक की तरफ से एक रिएक्शन सामने आया है, जिसने फैंस में उत्सुकता बढ़ा दी है. आइए जानते हैं कि वह कौन-सा सुपरस्टार है, जिसका फिल्म में कैमियो है.

कौन हैं ‘वेलकम टू द जंगल’ में सीक्रेट ‘कैमियो’ सुपरस्टार?

फिल्म वेलकम टू द जंगल को लेकर फैंस पहले से ही बहुत एक्साइटेड है, लेकिन जैसे ही सिनेमाई गलियारों में ये खबर सुनने में आई कि इस कॉमेडी फिल्म में सुपरस्टार सलमान खान भी हैं, लोग कुछ ज्यादा ही खुश हो गए हैं. इस फिल्म में सलमान खान एक कैमियो रोल प्ले करते हुए नजर आ सकते हैं. इस मामले पर फिल्म के अभिनेता कृष्णा अभिषेक (Krushna Abhishek) की तरफ से स्पष्टीकरण सामने आ गया है. हालांकि, सलमान खान के कैमियो को लेकर अभी कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है.

कृष्णा अभिषेक का बड़ा बयान

हाल ही में कृष्णा अभिषेक को स्पॉट किया गया और उस दौरान पैपराजी ने जब उनसे सवाल पूछा कि क्या सलमान भाई वेलकम टू द जंगल में कैमियो करते दिखेंगे. इस पर कृष्णा ने साफ-साफ कहा, “नहीं ऐसा नहीं है. सलमान भाई हमारी फिल्म का हिस्सा नहीं हैं.” लेकिन जिस तरह से कृष्णा एक्सप्रेशन दे रहे थे और दबी-दबी हंसी के साथ जवाब दे रहे थे, उससे देख फैंस के बीच सलमान खान के कैमियो को लेकर कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है. कृष्णा अभिषेक ने ये भी कहा है कि निर्देशक अहमद खान ने बड़ी मेहनत के साथ फिल्म वेलकम टू जंगल को बनाया है और दर्शकों को इस मूवी को सिनेमाघरों में जाकर जरूर देखना चाहिए.

कैमियो में सबसे आगे रहते हैं सलमान खान

बॉलीवुड में जब बात कैमियो की होती है तो सलमान खान का नाम इस मामले में सबसे आगे रहता है. वह शुरुआत से ही सिर्फ तुम, ढाई अक्षर प्रेम के, अजब प्रेम की गजब कहानी, जुड़वा, तीस मार खां, पठान, सिंघम अगेन, बेबी जॉन और हाल ही में आई रितेश देशुमख की मराठी फिल्म राजा शिवाजी में गेस्ट अपीरियेंस करते हुए नजर आए हैं.