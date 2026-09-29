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The Vvan Box Office Collection: वीकेंड पर धमाकेदार कमाई, सोमवार को सुस्त पड़ी ‘द वन’; जानें Day 4 का कलेक्शन

The Vvan Box Office Collection: 'द वन -'फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' ने बॉक्स ऑफिस पर अपने चौथे दिन Rs 4.70cr का कलेक्शन किया. फिल्म ने सोमवार, 28 सितंबर को 19.0% ओवरऑल ऑक्यूपेंसी दर्ज की. सैकनिल्क के अनुसार, यह चौथे दिन 7,012 शो में चली.

By: Heena Khan | Published: September 29, 2026 7:05:04 AM IST

द वन फिल्म का हिंदी में असली मतलब
द वन फिल्म का हिंदी में असली मतलब


The Vvan Box Office Collection: ‘द वन -‘फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट’ ने बॉक्स ऑफिस पर अपने चौथे दिन Rs 4.70cr का कलेक्शन किया. फिल्म ने सोमवार, 28 सितंबर को 19.0% ओवरऑल ऑक्यूपेंसी दर्ज की. सैकनिल्क के अनुसार, यह चौथे दिन 7,012 शो में चली. लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार फिल्म का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन Rs 38.30cr है. इसका इंडिया ग्रॉस कलेक्शन अभी Rs 45.70cr है. ‘द वन – फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट’ में सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​और तमन्ना भाटिया लीड रोल में हैं.

चौथे दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म ने शुक्रवार, 25 सितंबर को 8.00 करोड़ रुपये की कमाई के साथ थिएटर में अपनी शुरुआत की. इसने 6,746 शो में 26.0% ऑक्यूपेंसी दर्ज की. शनिवार, 26 सितंबर को कलेक्शन बढ़ा, जब फिल्म ने 11.25 करोड़ रुपये कमाए. दूसरे दिन 6,887 शो में 34.0% ऑक्यूपेंसी देखी गई. फिल्म ने रविवार, 27 सितंबर को भी अपनी बढ़त जारी रखी. इसने 7,135 शो में 14.35 करोड़ रुपये जमा किए, जबकि कुल ऑक्यूपेंसी 43.0% तक पहुंच गई. चौथे दिन डेली कलेक्शन में गिरावट देखी गई. ‘द वन – फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट’ ने सोमवार को 4.70 करोड़ रुपये कमाए. फिल्म ने 7,012 शो में 19.0% ऑक्यूपेंसी दर्ज की.

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दिन तारीख इंडिया नेट शोज़ ऑक्यूपेंसी

दिन 1 सितंबर 25, शुक्रवार Rs 8.00cr 6,746 26.0%दिन 2 सितंबर 26, शनिवार Rs 11.25cr 6,887 34.0% दिन 3 सितंबर 27, रविवार Rs 14.35cr 7,135 43.0%दिन 4 सितंबर 28, सोमवार Rs 4.70cr 7,012 19.0%’द वन – फ़ोर्स ऑफ़ द फ़ॉरेस्ट’ दिन 4 ऑक्यूपेंसीफ़िल्म के हिंदी 2D वर्शन ने अपने चौथे दिन कुल 18.13% ऑक्यूपेंसी दर्ज की. सुबह के शो में 10.54% ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई. दोपहर की स्क्रीनिंग में 19.69% ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई. शाम के शो में 20.62% ऑक्यूपेंसी रही. ये आंकड़े सोमवार को अलग-अलग शो टाइमिंग पर फ़िल्म के ऑक्यूपेंसी पैटर्न को दिखाते हैं.

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‘द वन – फोर्स ऑफ़ द फॉरेस्ट’ की कहानी

यह फ़िल्म भारतीय लोककथाओं पर बनी है और इसमें सुपरनैचुरल फैंटेसी, माइथोलॉजी, एक्शन और थ्रिलर एलिमेंट्स का मेल है. इसकी कहानी पटना के पास बिहटा में असली वन देवी मंदिर से भी इंस्पिरेशन लेती है. कहानी एक समझदार आदमी की है जो अपने पुश्तैनी गाँव लौटने से पहले एक शहर में रहता है. गाँव वाले एक खास जंगल के आस-पास लंबे समय से लगी रोक को मानते हैं. वे खासकर सूरज डूबने के बाद उस इलाके में जाने से बचते हैं. हीरो शुरू में वहाँ की मान्यताओं को अंधविश्वास कहकर खारिज कर देता है. हालाँकि, आखिर में वह मना किए गए जंगल में चला जाता है. वहाँ, उसका सामना जंगल से जुड़ी एक सुपरनैचुरल शक्ति और एक पुरानी देवी से होता है.

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