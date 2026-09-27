The Vvaan vs The Paradise BOC: ‘द पैराडाइज’ और ‘द वन’ के लिए शुभ रहा शनिवार, बढ़ा कलेक्शन; जानिए किसने मारी बाजी

बीते शुक्रवार को कई नई फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज हुईं. इन सबसे सबसे ज्यादा चर्चा ‘द पैराडाइज’ और ‘द वन’ की है. यही दो फिल्में अपना दबदबा बनाए हुए हैं. इन फिल्मों को वीकएंड का फायदा मिला. आइए जानते हैं किस फिल्म ने कितनी कमाई की.

‘द वन’ ने शनिवार को कितना कलेक्शन किया?

सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया अभिनीत फिल्म ‘द वन-फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट’ ने रिलीज के पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ रुपये की नेट कमाई की. वहीं, इसने शनिवार यानी रिलीज के दूसरे दिन 11 करोड़ रुपये कमाए. फिल्म बिहार में अच्छा परफॉर्म कर रही है. इस हिसाब से फिल्म का दो दिन का कुल कलेक्शन 19 करोड़ रुपये हो गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फिल्म का बजट 80 से 100 करोड़ रुपये के करीब है. अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये फिल्म आज रविवार को कितना कमाई करती है.

‘द पैराडाइज’ के लिए कैसा रहा शनिवार?

श्रीकांत ओडेला के निर्देशन में तैयार हुई नानी की फिल्म ‘द पैराडाइज’ बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है. फिल्म ने पहले दिन 34.65 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. दूसरे दिन कमाई 14.90 करोड़ रुपये रही, जबकि तीसरे दिन फिल्म ने 15.25 करोड़ रुपये जुटाए. रिलीज से पहले हुई स्पेशल स्क्रीनिंग से भी फिल्म ने 11.60 करोड़ रुपये कमाए थे. इन सभी आंकड़ों को मिलाकर ‘द पैराडाइज’ की कुल कमाई 76.40 करोड़ रुपये पहुंच गई है.

‘हनुमान अंश’ का जलवा अभी भी जारी है

‘हनुमान अंश’ का बॉक्स ऑफिस पर दबदबा कायम है. रिलीज के 51वें दिन शनिवार को फिल्म ने 6.50 करोड़ रुपये कमाए, जबकि शुक्रवार को इसकी कमाई 3.35 करोड़ रुपये रही, इसके साथ फिल्म का कुल नेट कलेक्शन 298.03 करोड़ रुपये पहुंच गया है और अब 300 करोड़ क्लब में एंट्री के करीब है.

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