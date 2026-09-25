The Vvaan Review: देवांचल के जंगल का रहस्य जान पाए सिद्धार्थ मल्होत्रा या हो गए गुम? ‘द वन’ में सुनील ग्रोवर ने खींचा ध्यान, पढ़ें रिव्यू

फिल्म- द वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट

कलाकार- सिद्धार्थ मल्होत्रा, तमन्ना भाटिया, सुनील ग्रोवर, मनीश पॉल, श्वेता त्रिपाठी, अनूप सोनी

निर्देशक- दीपक कुमार मिश्रा

रिलीज डेट- 25 सितंबर 2026

रेटिंग- 3/5

‘पंचायत’ वेब सीरीज के डायरेक्टर दीपक कुमार मिश्रा की फिल्म ‘द वन’ सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. तमन्ना और सिद्धार्थ अभिनीत इस फिल्म में रहस्यमयी जंगल की कहानी दिखाई है. साथ ही इसमें बिहार के छठ महापर्व की झलक भी देखने को मिली है. अब सवाल ये है कि क्या है फिल्म की कहानी और कैसा VFX वगैरह. क्या वन देवी के रहस्यों में उलझे रह गए दर्शक या मिल गई सफलता? जानिए कैसी लगी सिद्धार्थ और तमन्ना की कमेस्ट्री. इन सबके जवाब के लिए पढ़ें रिव्यू.

क्या है फिल्म की कहानी?

फिल्म की कहानी की शुरुआत सातवीं शताब्दी से होती है. इसमें देवांचल की कहानी पर फोकस किया गया है, जहां एक वन देवी मंदिर है, जहां सूर्यास्त के बाद कोई नहीं जा सकता है. लेकिन वहां के जो राजा रहते हैं, उन्हें किसी विषम परिस्थिति के कारण वन देवी के मंदिर जाना पड़ता है. इसी के बाद कहानी में असली मोड़ आता है. फिर कहानी सीधे सातवीं शताब्दी से वर्तमान में आ जाती है, जिसमें दिखाया जाता है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया पति-पत्नी हैं और वो मुंबई में रहते हैं. दोनों को कोई संतान नहीं है, जिस वजह से वो पैसा इकट्ठा करके IVF कराना चाहते हैं. इसी दौरान सिद्धार्थ का किरदार चाहता है कि उसे ऑफिस से छुट्टी मिल जाए, तो वह गोवा चला जाए. लेकिन सभी कहते हैं कि छुट्टी मिलने पर वह छठ मनाने के लिए अपने घर जाए. इत्तेफाक से छुट्टी मिल जाती हैं, दोनों पति-पत्नी छठ मनाने गांव जाते हैं. हालांकि, सिद्धार्थ को भगवान पर ज्यादा विश्वास नहीं रहता है. फिर गांव जाने के बाद असली कहानी शुरू होती है. वन देवी से क्या है सिद्धार्थ मल्होत्रा का नाता? तमन्ना भाटिया को बच्चा क्यों नहीं हुआ? क्या है देवांचल का पूरा रहस्य? ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी.

कैसी है एक्टिंग?

अगर कलाकारों की एक्टिंग की बात करें, तो सिद्धार्थ मल्होत्रा का अभिनय बहुत ही साधारण हैं. फिल्म में सिद्धार्थ को जबरदस्ती हीरो दिखाने का प्रयास किया गया है. बुरी शक्तियों से लड़ाई के दौरान वह बहुत आसानी से जीत जाते हैं. वहीं उनके डायलॉग्स में भी उतना वजन नहीं दिखा. तमन्ना भाटिया ने अच्छा काम किया है. सबसे ज्यादा जो चौंकाने वाला काम रहा, वो सुनील ग्रोवर का, जिन्होंने निगेटिव रोल में शानदार काम किया. साथ ही श्वेता त्रिपाठी ने भी अच्छा काम किया.

कैसा है डायरेक्शन?

अगर फिल्म के निर्देशन की बात करें, तो पहला भाग तो अच्छा लगा, लेकिन दूसरे पार्ट में फिल्म कमजोर पड़ती है. वहीं फिल्म का कंन्क्लूजन और प्रभावी हो सकता था. क्योंकि सिद्धार्थ बहुत आसानी से जीत जाते हैं. कहानी का प्लॉट अच्छा था, लेकिन उसे और अच्छे ढंग से दिखाया जा सकता था.

देखें या ना देखें?

बॉलीवुड में पहली बार छठ महापर्व को दिखाया गया है, तो यूपी-बिहार के लोग इसे देखने जा सकते हैं. वहीं ये कॉन्सेप्ट भी अच्छा है. इसके अलावा अगर आप सिद्धार्थ-तमन्ना के फैन हैं तो भी जा सकते हैं. सबसे ज्यादा अगर आपको सुनील ग्रोवर पसंद हैं तो भी जा सकते हैं. अगर आप फिल्मों के बहुत शौकीन नहीं हैं, तो ओटीटी पर रिलीज होने के बाद भी देख सकते हैं.

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