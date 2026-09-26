Home > मनोरंजन > Box Office: ओपनिंग डे पर ‘द वन’ ने बॉक्स ऑफिस पर की अच्छी शुरुआत, ‘महाकाव्य श्री रामायण’ की हालत खराब; जानें इनकी कमाई

Box Office: ओपनिंग डे पर ‘द वन’ ने बॉक्स ऑफिस पर की अच्छी शुरुआत, ‘महाकाव्य श्री रामायण’ की हालत खराब; जानें इनकी कमाई

The Vvaan vs Mahakavya Shri Ramayan Katha BOC: शुक्रवार के दिन सिनेमाघरों में कुछ नई फिल्में रिलीज हुई हैं. इनमें 'द वन' और 'महाकाव्य श्री रामायण' जैसी फिल्में शामिल हैं. जानिए ओपनिंग डे पर बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों ने कितना कलेक्शन किया.

By: Kamesh Dwivedi | Published: September 26, 2026 11:32:55 AM IST

द वन और महाकाव्य श्री रामायण कथा फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
द वन और महाकाव्य श्री रामायण कथा फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन


25 सितंबर को थिएटर्स में कई नई फिल्में रिलीज हुई हैं. इस लिस्ट में तमन्ना भाटिया और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म ‘द वन’ भी शामिल है, जिसने ओपनिंग डे पर ठीक-ठाक शुरुआत की. वहीं,अंजलि अरोड़ा अभिनीत फिल्म ‘महाकाव्य श्री रामायण’ रिलीज के पहले दिन ही फुस्स हो गई. आइए जानते हैं इनकी कमाई. 

‘द वन’ की पहली दिन की कमाई

‘द वन’ ने रिलीज के पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर  8 करोड़ रुपये की नेट कमाई की. फिल्म ने बिहार में सबसे अच्छा परफॉर्म किया, जहां इसने Rs. 1 करोड़ रुपये से अधिक  की शानदार कमाई की. साथ ही मुंबई, दिल्ली-NCR और दूसरे शहरों जैसे बड़े सेंटर्स में भी अच्छा बिज़नेस किया, जहां बिहारी लोग ज़्यादा रहते हैं. मुंबई और दिल्ली के बाद पटना फिल्म का तीसरा सबसे बड़ा सेंटर होता था. इस बार ऐसा पहली बार हुआ है. 

You Might Be Interested In

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फिल्म का बजट 80 से 100 करोड़ रुपये के करीब है. अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये फिल्म वीकएंड पर कैसा कलेक्शन करती है. 

‘महाकाव्य श्री रामायण कथा’ पहले दिन ही हुई फुस्स

शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई अंजलि अरोड़ा स्टारर फिल्म ‘महाकाव्य श्री रामायण कथा’ की बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत बेहद कमजोर रही. फिल्म पहले ही दिन दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में खास कामयाब नहीं हो पाई. खबर लिखे जाने तक फिल्म ने ओपनिंग डे पर महज 17 लाख रुपये का कारोबार किया है. फिल्म को बहुत खराब रिव्यू मिले, क्योंकि इसकी कास्टिंग, एक्टिंग, डायरेक्शन सबकुछ घटिया है. 

‘द वन’ फिल्म की कहानी क्या है?

फिल्म ‘द वन’ ऋषि (सिद्धार्थ मल्होत्रा) की कहानी है, जो शहर में पला-बढ़ा एक नास्तिक और तार्किक इंसान है. वह अपनी पत्नी ममता (तमन्ना भाटिया) के साथ विरासत में मिली ज़मीन बेचने के लिए बिहार में अपने पुश्तैनी गांव लौटता है. ऋषि शुरू में गांव वालों की इस बात को खारिज कर देता है कि सूरज डूबने के बाद एक रहस्यमयी जंगल में नहीं जाना चाहिए, उसे यह अंधविश्वास लगता है। वह गांव में कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए जंगल का एक हिस्सा साफ करने में दीपक (सुनील ग्रोवर) की मदद करता है. इस फिल्म का निर्देशन दीपक कुमार मिश्रा ने किया है.

यह खबर भी पढ़ें: Love and War Song Leaked: रणबीर कपूर की फिल्म ‘लव एंड वॉर’ का वीडियो सॉन्ग हुआ लीक! शूटिंग का क्लिप वायरल, आलिया भट्ट भी आईं…

Tags: home-hero-pos-8Mahakavya Shri Ramayan Kathathe vvaanThe Vvaan box office collection
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

क्या देबिना और गुरमीत बनने वाले हैं तीसरी बार मां-बाप?

September 25, 2026

बैंक में एफडी कैसे कराई जाती है?

September 25, 2026

‘पहला प्यार दूसरी बार’ फिल्म के स्टारकास्ट

September 24, 2026

होम लोन के लिए कैसे करें आवेदन?

September 24, 2026

कौन हैं संदीपा विर्क, कमरे में डायरेक्टर ने कंप्रोमाइज की...

September 23, 2026

कौन हैं आफिया सैयद? जो प्रेम कीटाणी से बॉलीवुड में...

September 23, 2026
Box Office: ओपनिंग डे पर ‘द वन’ ने बॉक्स ऑफिस पर की अच्छी शुरुआत, ‘महाकाव्य श्री रामायण’ की हालत खराब; जानें इनकी कमाई

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Box Office: ओपनिंग डे पर ‘द वन’ ने बॉक्स ऑफिस पर की अच्छी शुरुआत, ‘महाकाव्य श्री रामायण’ की हालत खराब; जानें इनकी कमाई
Box Office: ओपनिंग डे पर ‘द वन’ ने बॉक्स ऑफिस पर की अच्छी शुरुआत, ‘महाकाव्य श्री रामायण’ की हालत खराब; जानें इनकी कमाई
Box Office: ओपनिंग डे पर ‘द वन’ ने बॉक्स ऑफिस पर की अच्छी शुरुआत, ‘महाकाव्य श्री रामायण’ की हालत खराब; जानें इनकी कमाई
Box Office: ओपनिंग डे पर ‘द वन’ ने बॉक्स ऑफिस पर की अच्छी शुरुआत, ‘महाकाव्य श्री रामायण’ की हालत खराब; जानें इनकी कमाई
Box Office: ओपनिंग डे पर ‘द वन’ ने बॉक्स ऑफिस पर की अच्छी शुरुआत, ‘महाकाव्य श्री रामायण’ की हालत खराब; जानें इनकी कमाई