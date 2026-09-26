Box Office: ओपनिंग डे पर ‘द वन’ ने बॉक्स ऑफिस पर की अच्छी शुरुआत, ‘महाकाव्य श्री रामायण’ की हालत खराब; जानें इनकी कमाई

25 सितंबर को थिएटर्स में कई नई फिल्में रिलीज हुई हैं. इस लिस्ट में तमन्ना भाटिया और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म ‘द वन’ भी शामिल है, जिसने ओपनिंग डे पर ठीक-ठाक शुरुआत की. वहीं,अंजलि अरोड़ा अभिनीत फिल्म ‘महाकाव्य श्री रामायण’ रिलीज के पहले दिन ही फुस्स हो गई. आइए जानते हैं इनकी कमाई.

‘द वन’ की पहली दिन की कमाई

‘द वन’ ने रिलीज के पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ रुपये की नेट कमाई की. फिल्म ने बिहार में सबसे अच्छा परफॉर्म किया, जहां इसने Rs. 1 करोड़ रुपये से अधिक की शानदार कमाई की. साथ ही मुंबई, दिल्ली-NCR और दूसरे शहरों जैसे बड़े सेंटर्स में भी अच्छा बिज़नेस किया, जहां बिहारी लोग ज़्यादा रहते हैं. मुंबई और दिल्ली के बाद पटना फिल्म का तीसरा सबसे बड़ा सेंटर होता था. इस बार ऐसा पहली बार हुआ है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फिल्म का बजट 80 से 100 करोड़ रुपये के करीब है. अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये फिल्म वीकएंड पर कैसा कलेक्शन करती है.

‘महाकाव्य श्री रामायण कथा’ पहले दिन ही हुई फुस्स

शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई अंजलि अरोड़ा स्टारर फिल्म ‘महाकाव्य श्री रामायण कथा’ की बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत बेहद कमजोर रही. फिल्म पहले ही दिन दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में खास कामयाब नहीं हो पाई. खबर लिखे जाने तक फिल्म ने ओपनिंग डे पर महज 17 लाख रुपये का कारोबार किया है. फिल्म को बहुत खराब रिव्यू मिले, क्योंकि इसकी कास्टिंग, एक्टिंग, डायरेक्शन सबकुछ घटिया है.

‘द वन’ फिल्म की कहानी क्या है?

फिल्म ‘द वन’ ऋषि (सिद्धार्थ मल्होत्रा) की कहानी है, जो शहर में पला-बढ़ा एक नास्तिक और तार्किक इंसान है. वह अपनी पत्नी ममता (तमन्ना भाटिया) के साथ विरासत में मिली ज़मीन बेचने के लिए बिहार में अपने पुश्तैनी गांव लौटता है. ऋषि शुरू में गांव वालों की इस बात को खारिज कर देता है कि सूरज डूबने के बाद एक रहस्यमयी जंगल में नहीं जाना चाहिए, उसे यह अंधविश्वास लगता है। वह गांव में कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए जंगल का एक हिस्सा साफ करने में दीपक (सुनील ग्रोवर) की मदद करता है. इस फिल्म का निर्देशन दीपक कुमार मिश्रा ने किया है.

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