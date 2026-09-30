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The Vvaan Box Office Collection: छठ मोमेंट का चल गया जादू! छठी मैया के आशीर्वाद से कमाई ने पकड़ी रफ्तार; जानें क्या है फिल्म का हाल

The Vvaan Box Office Collection: सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​और तमन्ना भाटिया की फैंटेसी हॉरर-थ्रिलर द व्वान शुक्रवार को थिएटर में रिलीज़ हुई और इसे दर्शकों और क्रिटिक्स से मिले-जुले रिव्यू मिले. यह फिल्म, जिससे सिद्धार्थ बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं.

By: Heena Khan | Published: September 30, 2026 6:38:41 AM IST

the vvaan box office collection
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The Vvaan Box Office Collection: सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​और तमन्ना भाटिया की फैंटेसी हॉरर-थ्रिलर द व्वान शुक्रवार को थिएटर में रिलीज़ हुई और इसे दर्शकों और क्रिटिक्स से मिले-जुले रिव्यू मिले. यह फिल्म, जिससे सिद्धार्थ बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं, बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की और वीकेंड में कमाई में बढ़ोतरी देखी गई. पहला वीकेंड अब खत्म हो गया है, तो आइए देखें कि द व्वान ने अपने शुरुआती दिनों में कैसा परफॉर्म किया और बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की.

द व्वान की कामयाबी 

द व्वान ने सोमवार को रफ्तार दिखाई, जो एक बड़ा सरप्राइज है क्योंकि इस साल बड़ी रिलीज़ ने भी वीकडे की शुरुआत में गिरावट दिखाई है. तरण आदर्श ने कहा, “ज़रूरी सोमवार को भी फिल्म मज़बूती से चल रही है, और ज़्यादा कमाई करने वाले लोग इसके बिज़नेस को आगे बढ़ा रहे हैं. सोमवार को गिरावट 34.61% [शुक्रवार के मुकाबले] है, जो अच्छी पकड़ दिखाता है. आज [मंगलवार] डिस्काउंटेड टिकट ऑफर से बिज़नेस को एक और बढ़ावा मिलेगा और शुक्रवार को बड़े #DrishyamTheConclusion के आने से पहले Week 1 में अच्छी कमाई करने में मदद मिलेगी.

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कितनी हुई फिल्म की कमाई 

Sacnilk के लेटेस्ट अपडेट में कहा गया है कि Vvaan Force of the Forrest ने ₹5.76 करोड़ जमा कर लिए हैं. यह सोमवार की ₹5.25 करोड़ की कमाई से थोड़ा कम है, लेकिन उम्मीद है कि फिल्म दिन के आखिर तक यह कमाई कर लेगी. इस तरह यह ओपनिंग वीकेंड के बाद एक मज़बूत पकड़ दिखाता है, नानी की The Paradise, और Marvel की दोबारा रिलीज़ Avengers Endgame Encore जैसी कई रिलीज़ से कड़े मुकाबले के बावजूद. फिल्म ने ₹8 करोड़ से ओपनिंग की और रविवार को ₹14.35 करोड़ कमाए. रात 10 बजे तक फिल्म का टोटल कलेक्शन अब ₹44.61 करोड़ हो गया है.

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Tags: bollywoodChhath Pujahome-hero-pos-2the vvaan
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