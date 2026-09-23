सिद्धार्थ और तमन्ना की ‘द वन’ की एडवांस बुकिंग शुरू, ओपनिंग डे पर करेगी धमाल या होगी फुस्स? जानें पहले दिन की कमाई!

सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​और तमन्ना भाटिया अभिनीत फिल्म ‘वन’ 25 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. रिलीज से सिर्फ दो दिन पहले, फिल्म निर्माताओं ने घोषणा की है कि फिल्म के लिए एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है. फिल्म को लेकर दर्शकों में जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा है, लेकिन अब यह फिल्म दर्शकों को सिनेमाघरों में खींचने में कितना कामयाब हो सकती है. ये तो आने वाला सामय बताएगा. चलिए जानते हैं क्या है ए़डवांस बुकिंग का हाल.

मेकर्स ने एडवांस बुकिंग शुरू होने का किया एलान

बुधवार यानी रिलीज के दो दिन पहले 23 सितंबर को इंस्टाग्राम पर सिद्धार्थ मल्होत्रा ने फिल्म का एक नया पोस्टर साझा करते हुए घोषणा की कि बुकिंग शुरू हो गई है और दर्शक इस शुक्रवार को रिलीज होने वाली फिल्म ‘वन’ के टिकट बुक कर सकते हैं. कैप्शन में लिखा, “द वन की दुनिया में आपका सफर अब शुरू होता है #TheVVAANBookingsOpenNow, अपने टिकट प्राप्त करें: बायो में लिंक #THEVVAAN सिनेमाघरों में इस शुक्रवार, 25 सितंबर को.’

एडवांस बुकिंग का क्या है हाल?

ट्रेड ट्रैकिंग वेबसाइट के अनुसार फिल्म ‘द वन’ ने पांच शो तिथियों में 1.33 करोड़ रुपये की एडवांस बुकिंग दर्ज की है, जिसमें आरक्षित सीटों को छोड़कर 52.20 लाख रुपये की बुकिंग शामिल है. पहले दिन की एडवांस बिक्री 48.57 लाख रुपये के साथ सबसे आगे रही, जबकि प्रकाशन के समय तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) 12.24 लाख रुपये की बुकिंग के साथ शीर्ष प्रदर्शन करने वाला शहर बनकर उभरा है. रिपोर्ट में बताया गया है कि हिंदी संस्करण ने 8,910 टिकटों से 21.71 लाख रुपये का योगदान दिया, जिसमें 4% की ऑक्यूपेंसी रही.

छठी मैया के सीन की वजह से ज्यादा चर्चा

बॉलीवुड हंगामा की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) ने ‘वन’ को बिना किसी बदलाव या काट-छांट के मंजूरी दे दी है. इस लोककथा पर आधारित ड्रामा को U/A 16+ सर्टिफिकेट मिला है. इसी बीच, फिल्म के एक गाने, जिसका शीर्षक ‘छठी मैया’ है, को प्रसिद्ध छठ पूजा के चित्रण के लिए व्यापक सराहना मिली, जिसमें तमन्ना भाटिया को पारंपरिक पोशाक में संगीत वीडियो में कई महिलाओं के साथ पवित्र पूजा करते हुए दिखाया गया है.

फिल्म के बारे में

दीपक कुमार मिश्रा द्वारा निर्देशित, वीवान शोभा कपूर, एकता आर कपूर, अरुणाभ कुमार और नीरज कोठारी द्वारा निर्मित है और टीवीएफ और 11.11 प्रोडक्शन के सहयोग से बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड के एक प्रभाग, बालाजी मोशन पिक्चर्स द्वारा प्रस्तुत किया गया है. फिल्म में अनूप सोनी, सुनील ग्रोवर, श्वेता तिवारी और मनीष पॉल भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं.

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