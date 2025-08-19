Home > मनोरंजन > आखिर कौन है ये शख्स, जो करते हैं हर साल 30 करोड़ रुपये का दान, जानकर आपके पैरों तले भी खिसक जाएगी जमीन

August 19, 2025

भारत में फिल्मी सितारों की दुनिया बहुत चमकदार है। यहाँ कई सितारे अपनी फिल्मों, स्टाइल और दौलत की वजह से चर्चा में रहते हैं। लेकिन कुछ सितारे ऐसे भी हैं, जो सिर्फ पर्दे पर ही नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी “हीरो” कहलाते हैं। आज हम आपको एक ऐसे सुपरस्टार के बारे में बता रहे हैं, जो अपनी उदारता और समाज सेवा की वजह से लाखों लोगों के दिलों पर राज करते हैं।

फिल्मों से समाज सेवा तक का सफर

70 साल के इस सुपरस्टार ने अपनी मेहनत और संघर्ष से सिनेमा जगत में बड़ा मुकाम हासिल किया। लेकिन रजनीकांत को लोग सिर्फ उनके अभिनय के लिए ही नहीं, बल्कि उनकी उदारता और इंसानियत के लिए भी पसंद करते हैं। उन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा दूसरों की मदद करने में लगाया है।

हर साल 30 करोड़ रुपये का दान

रजनीकांत हर साल करीब 30 करोड़ रुपये दान करते हैं। यह राशि स्कूलों, अस्पतालों, गरीब परिवारों और समाज की भलाई में खर्च होती है। उनके योगदान से हजारों लोगों को शिक्षा और इलाज जैसी सुविधाएँ मिलती हैं।

बच्चों के लिए वरदान

रजनीकांत का सबसे खास योगदान गरीब बच्चों की हार्ट सर्जरी को मुफ्त में करवाना है। जिन परिवारों के पास इलाज के लिए पैसे नहीं होते, उनके लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। उनकी वजह से हजारों बच्चों को अब तक नई जिंदगी मिल चुकी है।

एनजीओ और अस्पतालों से जुड़ाव

उन्होंने कई एनजीओ और अस्पतालों के साथ मिलकर इस सेवा की शुरुआत की। इस वजह से बच्चों को समय पर ऑपरेशन और सही इलाज मिल पाता है। कई डॉक्टर भी उनकी इस पहल से प्रेरित होकर गरीबों के लिए काम करते हैं।

रियल हीरो” क्यों कहते हैं लोग?

फिल्मी दुनिया के ज्यादातर सितारे स्टारडम और शोहरत में व्यस्त रहते हैं, लेकिन रजनीकांत ने हमेशा इंसानियत को अपनी पहचान बनाया। यही कारण है कि लोग उन्हें सिर्फ अभिनेता नहीं बल्कि “रियल हीरो”कहते हैं।

