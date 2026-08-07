‘द ट्रेटर्स 2’ का ट्रेलर रिलीज, मल्लिका शेरावत से मुनव्वर फारुकी तक, 21 स्टार्स के बीच शुरू होगी दिमागी जंग

करण जौहर द्वारा होस्ट किए जाने वाले शो ‘द ट्रेटर्स’ सीजन 2 का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है. इसमें करण जौहर बू नाम के एक नए साथी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. 21 सेलिब्रिटी प्लेयर्स एक-दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं, जिनमें मल्लिका शेरावत, मुनव्वर फारुकी और क्रिस्टल डिसूज़ा शामिल हैं.

ट्रेलर में क्या देखने को मिला?

इस शो का दो मिनट 57 सेकंड के ट्रेलर रिलीज हुआ. इसकी शुरुआत में होस्ट करण जौहर सभी कंटेस्टेंट्स का स्वागत करते हुए उनके हौसले की तारीफ करते नजर आते हैं. वह कहते हैं, “पिछला सीजन देखने के बाद भी यहां आने की हिम्मत कर ली? मुझे कहना होगा, हिम्मत है.” इसके साथ ही वह खिलाड़ियों को इस खतरनाक माइंड गेम के लिए तैयार करते दिखाई देते हैं. ट्रेलर की शुरुआत से ही सस्पेंस और अफरा-तफरी का माहौल बन जाता है. इसमें कई चौंकाने वाले खुलासे, तीखी नोकझोंक और कंटेस्टेंट्स के बीच जबरदस्त टकराव की झलक देखने को मिलती है.

कौन-कौन कंटेस्टेंट आएगा नजर?

इस सीज़न में इस प्रतिष्ठित टाइटल और भारी कैश प्राइज़ के लिए मुकाबला करने वाले 21 सेलिब्रिटी शामिल हैं. उनके नाम इस प्रकार हैं आदित्य कुलश्रेष्ठ (कुल्लू), अभिषेक मल्हान (फुकरा इंसान), अंश चोपड़ा, दलीप ताहिल, हरमन सिंघा, इक्का सिंह, करण सिंह मैजिक, क्रिस्टल डिसूज़ा, मल्लिका शेरावत, मुनव्वर फारुकी, पारुल गुलाटी, प्रिश, रणवीर बराड़, रिया चक्रवर्ती , रिदा थराना, साहिल सलाथिया, शहनील गिल, शालिनी पासी, श्वेता तिवारी, साउंडस मौफ़ाकिर और तान्या पुरी.

कब होगा प्रीमियर?

द ट्रेटर्स सीज़न 2 का प्रीमियर भारत में 13 अगस्त को सिर्फ़ प्राइम वीडियो पर होगा, और हर गुरुवार को नए एपिसोड रिलीज़ होंगे.

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