The Top India survey: टॉप इंडिया सर्वे में चौंकाने वाला दावा, मनोरंजन उद्योग मुश्किल दौर में? घटी कमाई, बढ़ा आर्थिक संकट!

The Top India survey: इन दिनों सामाजिक मंचों और खोज माध्यमों पर “द टॉप इंडिया सर्वे” से जुड़ा विषय तेजी से चर्चा में बना हुआ है. एक समाचार मंच ने अपने सर्वे का हवाला देते हुए दावा किया है कि देश के मनोरंजन जगत में पर्दे के पीछे काम करने वाले हजारों कर्मियों की आमदनी पिछले कुछ महीनों में 50 से 60 प्रतिशत तक घट गई है. रिपोर्ट में कहा गया है कि यह सर्वे चलचित्र, धारावाहिक और डिजिटल मंचों के लिए काम करने वाले एक हजार से अधिक लोगों से बातचीत के आधार पर तैयार किया गया है. हालांकि यह साफ करना जरूरी है कि इन दावों की किसी स्वतंत्र और विश्वसनीय संस्था द्वारा पुष्टि नहीं की गई है.

किन लोगों पर सबसे ज्यादा असर होने का दावा?

रिपोर्ट के अनुसार, सबसे अधिक असर उन लोगों पर पड़ा है जो पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं. इनमें सहायक निर्देशक, प्रकाश व्यवस्था से जुड़े कर्मचारी, कैमरा संचालक, श्रृंगार कलाकार, निर्माण दल और चरित्र कलाकार शामिल बताए गए हैं. सर्वे में शामिल कई लोगों ने दावा किया कि उन्हें पहले की तुलना में नियमित काम नहीं मिल पा रहा है और जो काम मिल भी रहा है, उसमें मेहनताना काफी कम कर दिया गया है.

मुंबई जैसे शहरों में बढ़ती मुश्किलें

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मुंबई के अंधेरी, जुहू और बांद्रा जैसे इलाकों में छोटे मकानों का किराया भी लगभग 50 हजार रुपये प्रतिमाह तक पहुंच चुका है. ऐसे में परियोजना आधारित काम करने वाले स्वतंत्र कर्मियों के लिए रोजमर्रा का खर्च उठाना कठिन होता जा रहा है.हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये सभी दावे उसी समाचार मंच के सर्वे पर आधारित हैं और इनकी स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल उपलब्ध नहीं है.

मनोरंजन जगत में वास्तव में धीमा पड़ा काम

जहां सर्वे के आंकड़ों पर सवाल हैं, वहीं मनोरंजन उद्योग में काम कम होने के संकेत कई विश्वसनीय रिपोर्टों में भी सामने आए हैं. जानकारी के अनुसार, वर्ष 2023 में लगभग 218 चलचित्र प्रदर्शित हुए थे, जिनमें सीधे डिजिटल मंचों पर जारी की गई फिल्में भी शामिल थीं. वहीं वर्ष 2024 में यह संख्या घटकर करीब 137 रह गई. इसी तरह कई बड़े डिजिटल मंचों ने भी अपने मौलिक कार्यक्रमों और फिल्मों की संख्या कम कर दी है. एक प्रमुख मंच ने वर्ष 2023 में जहां 10 मौलिक कार्यक्रम और फिल्में जारी की थीं, वहीं 2024 में यह संख्या घटकर 5 रह गई. इसी प्रकार एक अन्य बड़े मंच ने भी अपनी प्रस्तुतियों में कमी की है.

दर्शकों की संख्या में भी गिरावट

मीडिया से जुड़े आंकड़ों के अनुसार, चलचित्र देखने वाले दर्शकों की संख्या में भी लगातार गिरावट दर्ज की गई है. वर्ष 2019 में जहां दर्शकों की संख्या लगभग 1.03 अरब बताई गई थी, वहीं वर्ष 2025 तक यह घटकर करीब 83.2 करोड़ रह गई. विशेषज्ञों का मानना है कि बदलती दर्शक पसंद, बढ़ती लागत और डिजिटल माध्यमों के तेजी से बदलते स्वरूप का असर पूरे उद्योग पर दिखाई दे रहा है.

छोटे कर्मियों पर सबसे ज्यादा दबाव

एक अन्य रिपोर्ट में तकनीकी कर्मचारियों ने दावा किया कि बड़े निर्माण संस्थान पहले बड़े सितारों और उनकी टीम को भुगतान करते हैं, जबकि छोटे कर्मचारियों को सबसे आखिर में मेहनताना मिलता है. इसी वजह से कई लोग अब धारावाहिकों या दक्षिण भारतीय चलचित्र उद्योग की ओर काम की तलाश में रुख कर रहे हैं.

सर्वे पर क्यों उठ रहे हैं सवाल?

सर्वे किस संस्था ने कराया?

लोगों का चयन कैसे किया गया?

आंकड़े जुटाने की प्रक्रिया क्या थी?

कितने शहरों के लोगों से बातचीत हुई?