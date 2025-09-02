The Summer I Turned Pretty एपिसोड 9 आने वाले एपिसोड में दिखेगा बड़ा ट्विस्ट

The Summer I Turned Pretty: अमेजन प्राइम वीडियो की पॉपुलर वेब सीरीज़ ‘”द समर आई टर्न्ड प्रिटी”’ एक बार फिर चर्चा में है।इस रोमांटिक ड्रामा सीरीज का सीजन 3 आ चुका है और अब इसका 9वां एपिसोड आने वाला है।हम आपको बता दें कि जिन लोगों ने इस शो को पहले देखा है, उन्हें यह बहुत पसंद आया था। अब जब इसके आगे के एपिसोड्स आना शुरू हो गए हैं, तो फैंस इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि आने वाले एपिसोड्स में क्या खास हो सकता है। और अगर आपने यह शो अभी तक नहीं देखा है, तब भी आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें क्या होने वाला है।

शो की कहानी क्या है ?

द समर आई टर्न्ड प्रिटी”’ एक टीनेज रोमांटिक ड्रामा है, जो जेनी हान के नॉवेल पर आधारित है। इस सीरीज की मुख्य किरदार है इसाबेल “बेली”कोन्क्लिन, जो हर गर्मियों की छुट्टियों में अपनी फैमिली के साथ कजिन्स बीच जाती है। शो की कहानी में कई दिलचस्प मोड़ आते हैं। एक समय ऐसा आता है जब बेली दो भाइयों कॉनराड और जेरेमिया फिशर के बीच फंस जाती है। यहीं से शो में एक लव ट्रायंगल शुरू होता है। लेकिन ये सीरीज सिर्फ लव ट्रायंगल तक सीमित नहीं है। इसमें दोस्ती, फैमिली रिलेशनशिप और इमोशनल ग्रोथ को भी खूबसूरती से दिखाया गया है।

सीजन 3 में क्या खास है ?

सीजन 3 की कहानी पहले से ज्यादा इमोशनल और रोमांचक हो गई है। अब तक 8 एपिसोड्स रिलीज हो चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि बेली अपने रिश्तों को कैसे संभालती है और खुद को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करती है।हर एपिसोड में कुछ नया देखने को मिला नए ट्विस्ट्स, नए फैसले, और दिल को छू लेने वाले पल।अब फैंस को इंतजार है एपिसोड 9 का, जो जल्द ही रिलीज़ होने वाला है।सोशल मीडिया पर लोग अपने-अपने अंदाज में कहानी के अगले मोड़ की थ्योरीज़ बना रहे हैं। कुछ लोग सोच रहे हैं कि बेली किसे चुनेगी कॉनराड और जेरेमिया वहीं कुछ लोग फैमिली ड्रामा को लेकर भी उत्सुक हैं।

अगर आपने नहीं देखा है तो क्यों देखें ?

अगर आप अब तक इस शो से दूर हैं, तो अब वक्त है इसे देखना शुरू करने का। ये सीरीज़ ना सिर्फ एक टीनएज लव स्टोरी है, बल्कि इसमें बहुत सारे इमोशन्स, रिश्ते, और जीवन से जुड़ी सच्चाइयां भी दिखती हैं।तो तैयार हो जाइए! दा समर ई का अगला एपिसोड आने वाला है, और इसमें आपको देखने को मिल सकता है बेली का बड़ा फैसला