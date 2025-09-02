The Summer I Turned Pretty एपिसोड 9 आने वाले एपिसोड में दिखेगा बड़ा ट्विस्ट

The Summer I Turned Pretty: अमेजन प्राइम वीडियो की पॉपुलर वेब सीरीज़ ‘”द समर आई टर्न्ड प्रिटी”’ एक बार फिर चर्चा में है।इस रोमांटिक ड्रामा सीरीज का सीजन 3 आ चुका है और अब इसका 9वां एपिसोड आने वाला है।हम आपको बता दें कि जिन लोगों ने इस शो को पहले देखा है, उन्हें यह बहुत पसंद आया था। अब जब इसके आगे के एपिसोड्स आना शुरू हो गए हैं, तो फैंस इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि आने वाले एपिसोड्स में क्या खास हो सकता है। और अगर आपने यह शो अभी तक नहीं देखा है, तब भी आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें क्या होने वाला है।
शो की कहानी क्या है?
सीजन 3 में क्या खास है?
अगर आपने नहीं देखा है तो क्यों देखें?
