जब सक्सेस के नशे में चूर फिरोज खान कर बैठे इतनी बड़ी गलती, सुनील दत्त की खुल गई किस्मत!

राजकुमार कोहली ने नागिन, जानी दुश्मन, 'नौकर बीवी का' जैसी फिल्मों से पापुलैरिटी हासिल की थी, इन्हीं फिल्मों की लाइन में उन्होंने 1984 में 'राज तिलक' बनाई। हम बता रहे हैं इससे जुड़ा दिलचस्प किस्सा।

September 4, 2025

Raaj Tilak
Raaj Tilak

Raaj Tilak: हिंदी सिनेमा के जगत में 70 से 80 के दशक में कुछ ऐसी फिल्में आई थी, जो काफी ज्यादा सुपरहिट साबित हुई थी उसी समय राजकुमार कोहली का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता था, उन्होंने अपनी फिल्मों के जरिए काफी अलग पहचान बनाई उनकी फिल्मों की खासियत हमेशा से मल्टी स्टार कॉन्सेप्ट रहा है। राजकुमार कोहली ने नागिन, जानी दुश्मन, नौकर बीवी का जैसी फिल्मों से काफी ज्यादा पापुलैरिटी हासिल की थी, इन्हीं फिल्मों की लाइन में उन्होंने 1984 में एक और फिल्म राज तिलक बनाई लेकिन इस मूवी को लेकर एक दिलचस्प किस्सा है जो इस फिल्म को और भी ज्यादा खास बनता है। 

फिरोज खान को नहीं मना पाए राजकुमार कोहली

80 के दशक में की शुरुआत में ही फिरोज खान एक बहुत ही फेमस और पॉपुलर चेहरा हुआ करते थे उनकी होम प्रोडक्शन में बनी फिल्म “कुर्बानी” ने बॉक्स ऑफिस पर काफी ज्यादा पापुलैरिटी हासिल की थी इसकी सफलता के बाद फिरोज खान ने सिर्फ अपनी प्रोडक्शन में बनी हुई फिल्मों में ही काम करना शुरू की कर दिया था और बाहर की जितनी भी फिल्में होती थी उनको वह बहुत ही काम साइन किया करते थे। इसी बीच राजकुमार कोहली ने अपनी ड्रीम फिल्म ‘राज तिलक’ के लिए फिरोज खान को अप्रोच किया था लेकिन उसे समय फिरोज खान ने ऑफर ठुकरा दिया था और उसकी वजह सिर्फ थी कि वो सिर्फ अपनी प्रोडक्शन हाउस में बनी हुई फिल्मों पर काम करना चाहते हैं। 

सुनील दत्त ने फिल्म में दिखाया अपना जादू

फिरोज खान के इनकार करने के बाद राजकुमार कोहली ने सुनील दत्त को यह फिल्म ऑफर की थी जिसको सुनील दत्त ने बिना देर किए साइन कर लिया था, उनकी एंट्री ने राज तिलक को एक नया रूप दे दिया। फिल्म में  सुनील दत्त के साथ धर्मेंद्र, राजकुमार, कमल हसन, हेमा मालिनी रीना राय जैसे काफी बड़े चेहरे नजर आए थे और यह फिल्म की स्टार कास्ट अपने आप में  शानदार थी। 

बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने रचा इतिहास

राज तिलक अपने समय की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक साबित हुई, इसका बजट केवल 3 करोड़ था जो कि उस दशक में काफी ज्यादा बड़ी रकम माना जाता था लेकिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर आते ही ऐसा प्रदर्शन किया कि कुछ ही समय में काफी ज्यादा करोड़ का बिजनेस कर डाला। उस दौर में यह 1984 की टॉप 5 हिट लिस्ट में शामिल हुई थी। 

