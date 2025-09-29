400 करोड़ के बजट वाली ‘The Raja Saab’ हॉरर-सस्पेंस का डबल डोज! ट्रेलर देख मजा आ जाएगा
Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > 400 करोड़ के बजट वाली ‘The Raja Saab’ हॉरर-सस्पेंस का डबल डोज! ट्रेलर देख मजा आ जाएगा

400 करोड़ के बजट वाली ‘The Raja Saab’ हॉरर-सस्पेंस का डबल डोज! ट्रेलर देख मजा आ जाएगा

The Raja Saab Trailer: 'द राजा साहब' का ट्रेलर रिलीज हो गया. प्रभास और संजय दत्त के किरदारों के बीच सुपरनेचुरल टकराव और हॉरर फैंटेसी की झलक देख फैंस के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है. फिल्म कब और किस दिन पर्दे पर दस्तक देगी, आईए जानते हैं.

By: Shraddha Pandey | Published: September 29, 2025 8:33:29 PM IST

The Raja Saab Trailer
The Raja Saab Trailer

Prabhas new movie 2026: बॉलीवुड के फैंस के लिए एक और धमाकेदार खबर है. निर्देशक मरुथी की highly anticipated हॉरर फैंटेसी The Raja Saab का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ. इसे देखकर दर्शक बस सीट से चिपक गए. ट्रेलर ने ना सिर्फ फिल्म की रहस्यमय और डरावनी दुनिया का संकेत दिया, बल्कि इसकी रिलीज़ डेट में बदलाव की भी जानकारी दी गई. अब यह फिल्म 9 जनवरी 2026 को बड़े पर्दे पर दस्तक देगी, ताकि पोंगल सीजन का जश्न और भी खास बन सके.

ट्रेलर की शुरुआत होती है प्रभास के किरदार से, जो बोमन ईरानी के कैरेक्टर के मार्गदर्शन में हिप्नोसिस के तहत होता है. लेकिन, अचानक वह जागकर चीखता है कि उसने किसी की हत्या होते देखी है. कहानी जल्दी ही एक भूतिया किले की ओर बढ़ती है, जहां प्रभास और उनकी टीम एक साहसिक योजना पर काम कर रहे होते हैं.

यहां देखें ट्रेलर

संजय दत्त का डरावना किरदार

जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, संजय दत्त का डरावना किरदार सामने आता है, जो एक्सॉर्सिस्ट, साइकियाट्रिस्ट और हिप्नोटिस्ट का अनोखा कॉम्बो है. ट्रेलर में दिखाया गया है कि कैसे प्रभास कई अवतार में सामने आता है और कहता है, “I am the demon,” जो संजय दत्त के किरदार से एक भयंकर टकराव की ओर इशारा करता है.

द राजा साब की स्टारकास्ट

फिल्म में प्रभास के अलावा मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल और ऋद्धि कुमार भी अहम भूमिकाओं में हैं. थमन एस ने म्यूजिक दिया है, जबकि कार्थिक पलानी ने सिनेमाटोग्राफी संभाली है. कोटागिरी वेंकटेश्वरा राव एडिटिंग में हैं और प्रोडक्शन डिजाइन राजीवन का है. ‘The Raja Saab’ ट्रेलर एक ऐसा एक्सपीरिएंस देता है जहां इल्यूज़न, शिफ्टिंग रियलिटीज़ और सुपरनेचुरल फाइट्स का मजा मिलेगा. फैंस अब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि जनवरी 2026 में ये हॉरर फैंटेसी बड़े पर्दे पर धमाका कैसे करेगी.

Tags: Bollywood Horrorhome-hero-pos-7prabhassanjay duttThe Raja SaabThe Raja Saab trailer
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मिथुन चक्रवर्ती की बहू का हॉट अंदाज देख हो जाएगी...

September 30, 2025

अब घर बैठे उठाएं पहाड़ों वाली मैगी का मजा, नोट...

September 29, 2025

बैक्टीरिया नहीं पहुंचा सकेंगे नुकसान, बस पकाने से पहले इस...

September 29, 2025

भारत के इस अनोखे वाटरफॉल को देखने विदेश से आते...

September 29, 2025

परिवार के साथ बना रहे हैं मथुरा घूमने का प्लान,...

September 29, 2025

3 आसान आइटम से बनाएं घर जैसा स्वादिष्ट और क्रिस्पी...

September 29, 2025
400 करोड़ के बजट वाली ‘The Raja Saab’ हॉरर-सस्पेंस का डबल डोज! ट्रेलर देख मजा आ जाएगा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

400 करोड़ के बजट वाली ‘The Raja Saab’ हॉरर-सस्पेंस का डबल डोज! ट्रेलर देख मजा आ जाएगा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

400 करोड़ के बजट वाली ‘The Raja Saab’ हॉरर-सस्पेंस का डबल डोज! ट्रेलर देख मजा आ जाएगा
400 करोड़ के बजट वाली ‘The Raja Saab’ हॉरर-सस्पेंस का डबल डोज! ट्रेलर देख मजा आ जाएगा
400 करोड़ के बजट वाली ‘The Raja Saab’ हॉरर-सस्पेंस का डबल डोज! ट्रेलर देख मजा आ जाएगा
400 करोड़ के बजट वाली ‘The Raja Saab’ हॉरर-सस्पेंस का डबल डोज! ट्रेलर देख मजा आ जाएगा