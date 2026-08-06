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The Paradise Teaser Out: नानी की फिल्म ‘द पैराडाइज’ का खौफनाक टीजर आउट, विलेन बनकर छा गए राघव जुयाल, इस दिन रिलीज होगी फिल्म

The Paradise Teaser Out: साउथ सुपरस्टार नानी की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'द पैराडाइज' का धांसू टीजर रिलीज हो गया है. जानिए फिल्म की कहानी, रिलीज डेट और राघव जुयाल के खौफनाक अवतार के बारे में.

By: Shivani Singh | Last Updated: August 6, 2026 8:31:34 PM IST

साउथ सुपरस्टार नानी की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'द पैराडाइज' का धांसू टीजर रिलीज हो गया है
साउथ सुपरस्टार नानी की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'द पैराडाइज' का धांसू टीजर रिलीज हो गया है


‘द पैराडाइज’ (The Paradise) का मच-अवेटेड टीजर आखिरकार रिलीज हो चुका है. टीजर में साल की सबसे चर्चित भारतीय फिल्मों में से एक की पावरफुल झलक देखने को मिली है. साउथ सुपरस्टार नानी (Nani) स्टारर इस फिल्म का निर्देशन श्रीकांत ओडेला (Srikanth Odela) ने किया है. ‘दसरा’ (Dasara) की ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद यह सुपरहिट जोड़ी एक बार फिर साथ आई है. टीजर हमें झुग्गी-झोपड़ियों के एक डार्क और इंटेंस दौर में ले जाता है, जिसकी कहानी एक वेश्या के बेटे के सफर के इर्द-गिर्द घूमती है. धांसू एक्शन, दमदार विजुअल्स और जज्बातों से भरपूर इस पहली झलक ने फैंस के बीच जबरदस्त बज बना दिया है और एक ग्रैंड सिनेमाई अनुभव की उम्मीदों को काफी बढ़ा दिया है.

टीजर में दिखा एक्शन और दमदार विजुअल्स 

फिल्म का टीजर दर्शकों को इसके रफ-एंड-टफ बैकड्रॉप से रूबरू कराता है, जहां निर्देशक श्रीकांत ओडेला का सिग्नेचर स्टोरीटेलिंग स्टाइल साफ देखने को मिल रहा है. नानी एक बिल्कुल नए और अलग ‘रफ लुक’ में नजर आ रहे हैं और पूरी टीजर में उनकी स्क्रीन प्रेजेंस बेहद असरदार लगती है. एक्शन से भरपूर सीन इशारा करते हैं कि यह कहानी बदला, संघर्ष और वजूद की लड़ाई से भरी होगी. वहीं, राघव जुयाल (Raghav Juyal) विलेन के तौर पर काफी खौफनाक और छाप छोड़ने वाले अंदाज में नजर आ रहे हैं. फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सीन को और भी बड़ा और जानदार बना देता है. टीजर के साथ ही मेकर्स ने यह भी साफ कर दिया है कि ‘द पैराडाइज’ 24 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी.

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‘आया शेर’ गाने का इंटरनेट पर तहलका जारी

टीजर आने से पहले ही ‘द पैराडाइज’ ने अपने प्रमोशनल कैंपेन के जरिए काफी माहौल बना लिया था. फिल्म का गाना ‘आया शेर’ (Aaya Sher) सोशल मीडिया पर ब्लॉकबस्टर साबित हुआ है, जिसे यूट्यूब पर 20 करोड़ (200 Million) से ज्यादा व्यूज और 18 लाख (1.8 Million) से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं.

इस ट्रैक का क्रेज फैंस के सिर चढ़कर बोल रहा है. हजारों लोग सोशल मीडिया पर नानी का लुक और उनका सिग्नेचर डांस स्टेप रिक्रिएट कर रहे हैं. गाने को मिल रहे इस जबरदस्त रिस्पॉन्स ने फिल्म को लेकर फैंस की बेताबी को और बढ़ा दिया है, जिससे यह मौजूदा समय में भारतीय सिनेमा के सबसे चर्चित प्रोजेक्ट्स में से एक बन गई है.

8 भाषाओं में रिलीज होगी ‘द पैराडाइज’

श्रीकांत ओडेला के निर्देशन में बनी ‘द पैराडाइज’ में नानी मुख्य भूमिका में हैं, जबकि राघव जुयाल एक अहम किरदार में नजर आएंगे. यह एक्शन-ड्रामा फिल्म झुग्गी-झोपड़ियों के बैकड्रॉप पर सेट है, जो बड़े पैमाने के एक्शन के साथ एक इमोशनल कहानी पेश करने का वादा करती है. फिल्म 24 सितंबर 2026 को दुनिया भर के थिएटर्स में रिलीज होगी. इसे कुल 8 भाषाओं तेलुगु, तमिल, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, इंग्लिश और स्पैनिश में रिलीज किया जाएगा. अपने धांसू टीजर, गानों की धूम और बढ़ते क्रेज को देखते हुए ‘द पैराडाइज’ साल की सबसे बड़ी पैन-इंडिया फिल्मों में से एक बनने की राह पर है.

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