The Paradise Review: नानी ने लगाया पूरा जोर, फिर भी फिल्म क्यों नहीं बन पाई ‘पैराडाइज’?

The Paradise Movie Review: नैचुरल स्टार और तेलुगु सिनेमा के सबसे भरोसेमंद, फ़ैमिली-फ़्रेंडली हीरो में से एक, नानी पिछले कुछ सालों से लगातार एक्शन-हैवी फ़िल्मों की तरफ़ जा रहे हैं. उनकी लेटेस्ट फ़िल्म, द पैराडाइज़, स्केल और एक्शन के मामले में उनकी अब तक की सबसे बड़ी फ़िल्म है. लेकिन क्या डायरेक्टर श्रीकांत ओडेला के साथ नानी का दूसरा कोलेबोरेशन भी उनके पहले कोलेबोरेशन जितना ही कामयाब रहा? क्या द पैराडाइज़ एक्टर और फ़िल्ममेकर को अगले लेवल पर ले जा पाएगा? क्या काम करता है, क्या नहीं, और असल में क्या गलत होता है? आइए पता करते हैं.

ये है फिल्म की कहानी

जदल (नानी) और उनकी माँ शमक्का (सोनाली कुलकर्णी) आज़ादी के बाद सिकंदराबाद में एक पिछड़े कबीले से हैं. लेकिन आज़ादी उनके और पूरे समुदाय के लिए एक दूर का सपना बनी हुई है, जिस पर मलिक (मोहन बाबू) का राज है, उस पर ज़ुल्म होता है और वो बेरहम है. कबीले से उसकी पहचान छीन ली गई है और उसे बहुत कम खाने, रोज़ी-रोटी के पक्के ज़रिया और बिना किसी आज़ादी के, अमानवीय हालात में जीने के लिए मजबूर किया गया है.

जिन हालात में जडाल पैदा हुआ है, उसे देखते हुए कम्युनिटी उसे ऐसे इंसान के तौर पर देखती है जो आखिरकार उन्हें सालों के ज़ुल्म और शोषण से बचा सकता है. और, जैसा कि ज़्यादातर कहानियों में एक बचाने वाले पर होता है, एक समय ऐसा आता है जब जडाल को अपना मकसद पता चलता है और वह अपने लोगों के लिए लड़ना चुनता है.

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मलिक के ज़ुल्म की वजह क्या है?

उसे उस पल तक क्या ले गया? मलिक के ज़ुल्म की वजह क्या है? जडाल मलिक का सामना कैसे करता है, और वह अपने कबीले के लिए किस तरह का इंसाफ़ दिला सकता है? ये सवाल श्रीकांत ओडेला की ‘द पैराडाइज़’ की खास बात हैं. डायरेक्टर श्रीकांत ओडेला की ‘द पैराडाइज़’ एक प्रोलॉग से शुरू होती है और फिर कई चैप्टर में खुलती है. चैप्टर के नाम बहुत बड़े हैं, जैसे ‘वॉम्ब ऑफ़ स्कार्स’, ‘बटरफ्लाई’ और ‘वॉम्ब ऑफ़ वॉर’. जबकि चैप्टर का स्ट्रक्चर शायद बड़ी कहानी को एक साफ़ आकार देने के लिए है, लेकिन इसके बजाय यह फ़िल्म को बिखरा हुआ और एकता की कमी वाला महसूस कराता है. पीछे मुड़कर देखें तो, ‘द पैराडाइज़’ को शायद एक बेहतर एडिट से फ़ायदा हो सकता था.