High Potential के इस सीजन में छुपा है ऐसा खेल, जानकर आपके होश उड़ जाएंगे!

एक बार फिर से अमेरिका की सबसे फेमस मूवी हाई पोटेंशियल पूरे इंटरनेट पर आग लगा रही है जो फ्रेंच टीवी पर हिट ऑन पोटेंशियल इंटेलेक्चुअल पर आधारित है।वह LAPD की मेजर क्राइम यूनिट के साथ एक सलाहकार के रूप में जुड़ती है। शो की सबसे खास बात यह है कि यह सिर्फ एक क्राइम ड्रामा नहीं है, बल्कि इसमें इमोशन्स, फैमिली, और पर्सनल लाइफ की स्ट्रगल्स को भी गहराई से दिखाया गया है। मोर्गन का किरदार बहुत ही मजबूत, इंटेलिजेंट और आत्मनिर्भर दिखाया गया है, जिससे ऑडियंस आसानी से जुड़ पाती है।
टीवी और स्ट्रीमिंग पर जबरदस्त फैन फॉलोइंग
डायरेक्टर टोड हरथन ने किए बड़े खुलासे
यह शो इतना ज्यादा ट्रेंड कर चुका है कि इस शो के डायरेक्टर, यानी कि टोड हरथन ने कहा है कि “हमने पहले सीजन के लास्ट में दो बड़े ट्विस्ट छोड़े हैं एक तो गेम मेकर वाला और दूसरा, जब मोर्गन को उसके साथी डिटेक्टिव एडम करदेक से एक कॉल आता है। यह ट्विस्ट न सिर्फ मोर्गन के अतीत को फिर से सामने लाता है, बल्कि उसके वर्तमान और आने वाले समय को भी प्रभावित करता है।
रोमांच, सस्पेंस और इमोशन्स से भरपूर
अगर हम कहानी की बात करें, तो हर एपिसोड में कुछ न कुछ ऐसा जरूर होता है जो दर्शकों को चौंका देता है। मोर्गन की प्रोफेशनल लाइफ जितनी जटिल है, उसकी पर्सनल लाइफ भी उतनी ही उलझी हुई है। एक मां, एक जासूस, और एक इंसान के रूप में उसके संघर्ष को बखूबी दिखाया गया है। यह शो आपको देखने में काफी ज्यादा मजा देगा और इसमें काफी ज्यादा थ्रिलिंग के साथ-साथ एपिसोड्स में और भी ज्यादा सस्पेंस भरा हुआ है। आने वाले सीजन में कहानी और भी ज़्यादा रोमांचक मोड़ ले सकती है। हर किरदार की गहराई, डायलॉग्स की स्ट्रेंथ और सिनेमैटोग्राफी इसे एक परफेक्ट क्राइम ड्रामा बनाती है।