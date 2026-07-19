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The Odyssey Day 2 Box Office: शनिवार के दिन ‘द ओडिसी’ ने भरी हुंकार, की छप्परफाड़ कमाई; जानिए फिल्म का कुल कलेक्शन

The Odyssey Box Office Collection: हॉलीवुड फिल्म 'द ओडिसी' ने रिलीज के दूसरे दिन शानदार कमाई की. ये फिल्म भारत में सभी फिल्मों के कलेक्शन को पीछे छोड़ती नजर आ रही है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: July 19, 2026 11:31:51 AM IST

द ओडिसी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
द ओडिसी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन


क्रिस्टोफर नोलन द्वारा लिखित और निर्देशित हॉलीवुड फिल्म ‘द ओडिसी’ 17 जुलाई को थिएटर्स में रिलीज हुई. इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर अच्छी शुरुआत की थी. वहीं, इसने शनिवार को भी जबरदस्त कमाई की. चलिए जानते हैं फिल्म ने रिलीज के दूसरे दिन कितने रुपये कमाए. 

शनिवार को फिल्म ने कितने कमाए?

Sacnilk के मुताबिक फिल्म ‘द ओडिसी’ ने रिलीज के दूसरे दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की. इस फिल्म के दूसरे दिन 8,791 शोज दिखाए गए. फिल्म ने शनिवार को 22 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया, जो इसके ओपनिंग डे से काफी ज़्यादा है. इसके साथ, फिल्म का टोटल कलेक्शन 39.40 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि इसकी इंडिया ग्रॉस कमाई अब 47.03 करोड़ रुपये हो गई है.

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फिल्म ने रिलीज के पहले दिन 17.40 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. यह दिखा रहा है कि भारतीय दर्शकों इसमें खास दिलचस्पी दिखा रही है. नोलन की एपिक फ़िल्म लगातार रफ़्तार पकड़ रही है. मेकर्स को उम्मीद है फिल्म आज रविवार के दिन एक नया कीर्तिमान स्थापित कर सकती है. 

फिल्म के बारे में

क्रिस्टोफर नोलन की लिखी और डायरेक्ट की हुई ‘द ओडिसी’ एक एपिक फैंटेसी एक्शन फिल्म है जो होमर की क्लासिक ग्रीक कविता से प्रेरित है. ‘द ओडिसी’ में स्टार्स से भरी टीम है, जिसे मैट डेमन लेजेंडरी ओडीसियस के रोल में लीड कर रहे हैं. टॉम हॉलैंड उनके बेटे टेलीमेकस का रोल कर रहे हैं, जबकि रॉबर्ट पैटिनसन एंटिनस के रोल में हैं. ऐनी हैथवे पेनेलोप का रोल कर रही हैं, और चार्लीज़ थेरॉन मनमोहक कैलिप्सो के रोल में हैं. फिल्म में लुपिता न्योंगो, ज़ेंडाया, जॉन बर्नथल, हिमेश पटेल, जॉन लेगुइज़ामो और मिया गोथ भी हैं.

क्या है कहानी?

फिल्म की कहानी राजा ओडीसियस (मैट डेमन) के बारे में है, जो ट्रोजन युद्ध के बाद इथाका वापस लौटने के अपने दस साल के सफर के दौरान राक्षसों, पौराणिक जीवों और नामुमकिन मुश्किलों से लड़ता है. इस शानदार एडवेंचर के साथ-साथ, फिल्म ओडीसियस और उसकी पत्नी पेनेलोप (ऐनी हैथवे) के बीच की इमोशनल लव स्टोरी को भी दिखाती है.

यह खबर भी पढ़ें: लंबा कद, हैंडसम चेहरा, ऋतिक की फिल्म में किया कमाल, लेकिन फिर छोड़ दी सिनेमाई दुनिया, कभी अक्षय-शाहरुख को देते थे टक्कर

Tags: The odysseythe odyssey box office
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