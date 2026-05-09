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वर्दी में कमाल के बाद अब फिल्मों में बवाल…. IPS सिमाला की खूबसूरती के आगे फीकी हैं आलिया-दीपिका

इन दिनों सोशल मीडिया पर एक आईपीएस अधिकारी की खूबसूरती चर्चा में बनी हुई है, उनकी कुछ फोटोज भी सामने आई हैं. अब वे एक्ट्रेस बन गई हैं और फिल्म 'द नर्मदा स्टोरी' में सब इंस्पेक्टर का किरदार निभा रही हैं.

By: Deepika Pandey | Published: May 9, 2026 6:06:20 PM IST

आईपीएस सिमला प्रसाद
आईपीएस सिमला प्रसाद


The Narmada Story: इन दिनों सोशल मीडिया पर एक आईपीएस अधिकारी चर्चा में बनी हुई हैं. वो आईपीएस अधिकारी के साथ ही अब एक्ट्रेस बन गई हैं. उनकी कुछ फोटोज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. वे अब कड़क पुलिसिंग के साथ-साथ एक्टिंग में भी कदम रख चुकी हैं. 2010 बैच की मध्य प्रदेश कैडर की आईपीएस सिमाला प्रसाद अब तक कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं. अब वे ‘द नर्मदा स्टोरी’ को लेकर चर्चा में हैं. इसी बीच उनकी कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर सामने आई हैं. उनकी खूबसूरती के आगे बहुत सी एक्ट्रेस भी फेल हो जाती हैं.

बी-टाउन एक्ट्रेस को देती हैं टक्कर

आईपीएस मैडम न सिर्फ वर्दी में जचती हैं, बल्कि वे साड़ी, लहंगा और जींस में भी बहुत खूबसूरत लगती हैं. उनके ऊपर वेस्टर्न ड्रेस भी कमाल लगती हैं. उनका इन ड्रेसेज को कैरी करने का तरीका, स्टाइल और अंदाज़ काफी खूबसूरत लगते हैं. वे अपनी खूबसूरती के आगे बी-टाउन की बड़ी-बड़ी एक्ट्रेस जैसे आलिया और दीपिका को भी टक्कर देती हैं. वे अक्सर अपने इंस्टाग्राम के पेज पर अपनी फोटोज शेयर करती रहती हैं, जिनमें वे बला की खूबसूरत लगती हैं.

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कथक में निपुण हैं मैडम IPS

वे एक बेहतरीन आईपीएस ऑफिसर होने के साथ ही बेहतरीन अदाकारा और डांसर भी हैं. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पेज पर बहुत सी कथक करते हुए किसी मंच से फोटोज और वीडियोज भी शेयर की हैं. इससे साफ है कि वो कथक में निपुण हैं. वे अक्सर कैजुअल और यूनिफॉर्म में भी नजर आती हैं. सोशल मीडिया पर उन्हें काफी पसंद किया जाता है. उनके इंस्टाग्राम पर 15 हजार से ज्यादा फैन फॉलोइंग है. 

150 से ज्यादा पोस्ट

वे अपने लुक को काफी अच्छी तरह से कैरी करती हैं. हाल ही में उन्होंने  अपने इंस्टाग्राम पर कुछ फोटोज शेयर की थीं, जिनमें वे काफी खूबसूरत लग रही थीं. इसके अलावा वे अपने अकाउंट पर मोटिवेशनल और अपनी पर्सनल फोटोज शेयर करती रहती हैं.

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