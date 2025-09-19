Bigg Boss 19 : क्या होता है ‘Fence sitter’ का मतलब, बार-बार घर में लोग कर रहे इस शब्द का इस्तेमाल
Bigg Boss 19 ‘Fence sitter’ : बिग बॉस 19 के शो का बज लगातार बना हुआ है और लोग इसे देखने में काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं. आपने सुना होगा की शो में एक शब्द है जिसका काफी यूज होता है, जिसका नाम है 'फेंस सिटर', तो आइए जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है-

By: sanskritij jaipuria | Published: September 19, 2025 10:40:24 AM IST

Bigg Boss 19 ‘Fence sitter’ : बिग बॉस 19 का सीजन लोगों के लिए एक मनोरंजन का तगड़ा मसाला बनकर सामने आया है. इसमें कई नए शब्द और मुहावरे भी चर्चा में रहे. इनमें से एक शब्द जो बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल हुआ, वो है “फेंस सिटर”. ये शब्द लोगों और प्रतियोगियों के बीच चर्चा का केंद्र बना हुआ था और इस लेख में हम आपको इस शब्द के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं.

 ‘फेंस सिटर’ का मतलब

‘फेंस सिटर’ एक अंग्रेजी शब्द है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है “जो किसी भी स्थिति या पक्ष का सपोर्ट नहीं करता”. इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति किसी विवाद या मतभेद में नार्मल रहता है, यानी वो न तो किसी का समर्थन करता है और न ही किसी का विरोध. ये स्थिति उस व्यक्ति की होती है, जो किसी भी पक्ष में शामिल होने से कतराता है और अपने आप को एक तरह से ‘नंबर-वन’ बनाए रखना चाहता है.

 बिग बॉस 19 में ‘फेंस सिटर’ का उपयोग

बिग बॉस जैसे शो में जहां हर कंटेस्टेंट को किसी न किसी ग्रुप का हिस्सा बनना पड़ता है, ‘फेंस सिटर’ का शब्द अक्सर चर्चा में रहा. इस शब्द का इस्तेमाल उन प्रतियोगियों के लिए किया जाता था, जो किसी भी पक्ष का खुलकर समर्थन नहीं करते थे, बल्कि वे दोनों तरफ से खेलते थे. ऐसे लोग किसी भी विवाद से बाहर रहकर चुप रहते थे, ताकि किसी भी स्थिति में उनका नाम न आए. 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस शब्द का यूज शो में अमाल मिलक को करते हुए देखा गया है. साथ ही एक बार फराहना को भी बोलते हुए सुना गया है. 

अभी शो में क्या हो रहा है?

हाल में शो में अमाल मलिक की कप्तानी खत्म होने के बाद हाल ही में बिग बॉस हाउस में नए कप्तान के चुनाव के लिए एक टास्क आयोजित किया गया. इस हफ्ते, घर के अंदर एक ऐसे कंटेस्टेंट को जिम्मेदारी दी गई है, जो निश्चित रूप से सभी के लिए चुनौती बन सकता है. नए कैप्टन कि कैप्टेंसी टास्क में क्या हुआ चलिए आपको बताते हैं.

इस टास्क में सभी कंटेस्टेंट्स को गार्डन एरिया में रखा गया, जहां कई बॉक्स रखे थे और उन बॉक्स में सफेद रंग के झोले डालने थे. इस टास्क के कुल सात राउंड खेले गए, जिनमें हर राउंड में एक-एक कंटेस्टेंट को किसी और को बाहर करने का मौका मिला. पहले राउंड में गौरव ने नीलम को बाहर किया, नेहल ने जीशान को बाहर किया, तीसरे राउंड में फरहाना ने तान्या को बाहर किया और बसीर ने शहबाज को बाहर कर दिया. 

अभिषेक बजाज हुए अग्रेसिव

कलर्स ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया है जिसमें देखा जा सकता है कि अभिषेक बजाज काफी अग्रेसिव नजर आ रहे हैं और देखा जा सकता है कि गुस्से में वो अपने दोस्त आवेज को ही गेम से बाहर कर रहे हैं. साथ ही टास्क के बाद में उनमे और अमाल मलिक के बीच में भी लड़ाई हो जाती है.

